美股收盤》馬杜羅被逮後能源股應聲飆漲 美股全收紅、道瓊創新高

美國華爾街4大指數5日全數收紅，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），導致能源類股5日應聲飆漲，美國華爾街4大指數5日全數收紅，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。

綜合媒體報導，美國對委內瑞拉採取行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，雪佛龍大漲5.10％、埃克森美孚上漲2.21％，此外由於美國成功突襲，國防產業同樣也呈現漲勢，洛克希德馬丁上漲2.92％、通用動力公司大漲3.54%。

請繼續往下閱讀...

道瓊指數5日盤中觸及49000點大關，收盤強升近600點，締造歷史新高。標普500指數微漲0.64%，那斯達克指數同樣上揚0.69%。

其餘焦點個股方面，特斯拉終結連七跌，5日收盤大漲3.10％，輝達小跌0.39％、蘋果小跌1.38%。台積電ADR上漲0.83%，收在322.25美元。

道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%，收48977.18點。

標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%，收6902.05點。

那斯達克指數揚升160.19點或0.69%，收23395.82點。

費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%，收7446.45點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法