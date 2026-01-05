為什麼沉迷於吞併格陵蘭？美媒挖出川普「深層心計」

川普長期以來一直聲稱想要控制格陵蘭島，這座世界最大島嶼，也是丹麥的自治領地。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導指出，為什麼美國總統川普沉迷於吞併格陵蘭？他並非貪圖格陵蘭自然資源，而是基於國家安全和戰略考量，川普出兵委內瑞拉逮捕委國總統馬杜羅，凸顯門羅主義的復甦，川普更想為自已在歷史定位上留名。

川普長期以來一直聲稱想要控制格陵蘭島，這座世界最大島嶼，也是丹麥的自治領地。在川普第二個總統任期內，他加強了壓力度，這令哥本哈根和格陵蘭島首府努克的官員們感到困惑和沮喪，他們已明確表示該島不會出售。

丹麥政府一度認為川普對格陵蘭島的野心純屬幻想。如今，他們開始認真看待此事，並就此多次召見美國大使。去年12月，丹麥情報機構首次將美國列為潛在的安全威脅。

川普政府將其對委內瑞拉的干預定義為對19世紀門羅主義的現代重新詮釋，根據門羅主義，美國宣布西半球禁止其他國家殖民。理論上，這種邏輯同樣適用於格陵蘭島。對格陵蘭島採取軍事行動將標誌著局勢的嚴重升級。

在美國對委內瑞拉發動軍事行動後，丹麥首相弗雷德里克森（Frederiksen）呼籲川普停止威脅控制格陵蘭島，並強調該島受北約集體防禦保障，而且根據現有協議，美國已經擁有廣泛的軍事准入權。

弗雷德里克森在1月4日的聲明中說：我需要非常直接地對美國說，美國無權吞併丹麥王國的三個國家中的任何一個。

川普肯定知道，其他美國領導人也曾因類似的偉大構想而名垂青史，安德魯·約翰遜總統就因在1867年監督美國從俄羅斯手中奪取阿拉斯加而被人們銘記。

川普早在2019年首次提出可能購買格陵蘭島時，就將其描述為「一筆大型房地產交易」，可以緩解丹麥的財務壓力。而這一次，他的理由是，美國控制該島對國家安全至關重要。

民調顯示，島上居民絕大多數反對加入美國。在2025年3月大選後，格陵蘭所有政黨的領導人齊聚一堂，譴責川普的做法，稱其行為「不可接受」。總理延斯-弗雷德里克·尼爾森（ Jens-Frederik Nielsen）明確表示，格陵蘭不是可以買賣的房子，格陵蘭人在與川普打交道時需要採取更強硬的立場。儘管如此，格陵蘭的大多數議員仍然願意與美國進行更多貿易往來。

總統曾表示，丹麥在保護該島方面投入不足。哥本哈根一直在為這個擁有5.7萬人口的自治領地投入越來越多的資金，其中包括數十億美元用於國防和基礎設施建設。「他們人口很少，而且我不知道，他們說是丹麥，但丹麥根本沒花什麼錢。他們沒有軍事保護」，川普12月22日說：「他們說丹麥300年前就到過那裡，當時開著船。好吧，我相信我們當時也開著船去過那裡。所以我們得好好想想辦法。」

長期以來，該島一直是全球大國之間緊張關係的焦點。格陵蘭島面積比墨西哥和沙烏地阿拉伯都大，位於北大西洋和北極的戰略要地，該地區蘊藏著豐富的關鍵礦產和化石燃料，令美國及其戰略對手中國和俄羅斯垂涎不已。

氣候變遷導致格陵蘭冰蓋加速融化，這可能使這些礦藏更容易開採，同時也可能開闢更短的航線，促進北美、歐洲和亞洲之間的貿易。川普否認格陵蘭島的能源或礦產資源是他感興趣的原因，並表示美國擁有豐富的資源。

格陵蘭島已是美國最北端的空軍基地和用於偵測飛彈威脅及太空監測的雷達站所在地。控制格陵蘭島將為美國政府提供新的機會，以擴大其在北極地區的空中和海上存在，並加強對中國和俄羅斯在該地區活動的監控。

