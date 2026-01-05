日客不來效應 中國12月服務業PMI創6個月最低增速

中國12月服務業PMI創6個月最低增速。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據5日公佈的一份民間調查數據顯示，由於日本旅客銳減，導致新出口訂單重返緊縮區間，中國12月服務業活動創6個月來最低增速，也是連續第四個月放緩。

RatingDog中國12月服務業採購經理人指數（PMI）從11月的52.1，小幅下滑至52，為6月以來最低數據。該指數由標普全球彙編，50榮枯線以上為擴張區間。

RatingDog創辦人姚煜表示，觀光客人數減少，尤其是日本遊客，是新出口業務再次陷入緊縮的主因。日本首相高市早苗的「台灣有事」論，引發東京與北京的緊張升溫，兩國的對立狀態已持續數週。

就業分項指數連續第5個月緊縮，企業在成本壓力與業務重組的情況下，加速裁員，全職與兼職工作的縮減創9月以來最快速。

此外，因原物料與勞動力成本上升，投入價格為連續第10個月上漲，與此同時，企業在激烈競爭中被迫降價，以支撐銷售，致使產出價格再度陷入緊縮。調查也顯示，日益激烈的競爭限制了企業的定價能力。

彭博報導，消費支出疲軟使中國經濟容易受海外風險影響，尤其是逾1兆美元的貿易順差，致使全球貿易夥伴升高關注。即使是如此，中國國家主席習近平在跨年時宣稱，2025經濟成長5％的目標預料將可達成。

報導說，雖然與美國的貿易關係緊張，中國出口展現韌性，但更廣泛的經濟狀況令人憂心。隨著房地產加劇惡化，消費支出成長大幅放緩，11月固定資產投資進一步下滑，工業增加值低於預期。上週公佈的官方PMI顯示，服務業活動連續第2個月下滑，為2023年底首次。

