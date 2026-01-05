時薪1889元起跳！這「10種工作」能在家上班還超高薪

《FinanceBuzz》列出10個能在家工作的高薪職位。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否認為高薪的遠距工作根本不存在？美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，遠距工作並非疫情期間的短暫現象，而是已成為新的常態，而且企業願意為優秀人才支付高額報酬，如果你已準備好尋找高薪遠距工作，以下這10種選項，你完全可以在家工作，同時大幅提升財務狀況。所有薪資資訊均來自美國勞工統計局。

1.財務經理：每小時薪資中位數77.44 美元（約新台幣2436元）。如果你喜歡解決問題、擅長結構化思考，又希望不用通勤就能賺進可觀收入，那麼財務經理可能很適合你。這類工作主要負責編製財務報告、指導投資活動，並為金融組織制定財務策略。通常需要財務、經濟、數學、統計或相關科系的學士學位，雇主也偏好具有風險分析或金融服務經驗的候選人。

請繼續往下閱讀...

2.資訊安全分析師：每小時薪資中位數60.05美元（約新台幣1889元）。資訊安全分析師可說是數位世界的守門員，負好責防範駭客入侵、保護企業與客戶的重要資料。這是一份高度仰賴警覺性與問題解決能力的工作。多數遠距資訊安全分析師具備資訊科技或工程相關的學士學位，並搭配專業資安認證。

3.電腦網路架構師：每小時薪資中位數62.69美元（約新台幣1972元）。隨著企業加速轉向雲端系統，電腦網路架構師成為關鍵技術角色，負責設計與維護複雜的網路架構。通常需要電腦科學或資訊系統相關學士學位，若具備 AWS、Azure 等雲端認證，以及大型專案實務經驗，將更具競爭力。

4.軟體工程師：每小時薪資中位數63.20美元（約新台幣1988元）。軟體工程師負責設計與開發應用程式、網站與系統，並與團隊合作測試新功能，是遠距工作最常見的高薪職缺之一。

5.DevOps工程師：平均每小時薪資63.20美元（約新台幣1988元）。DevOps工程師專注於自動化流程、系統部署與問題排除，並打造穩定且可擴充的雲端環境。雖然資訊科技相關學位有幫助，但實際操作能力更為關鍵，許多人透過實務經驗與專業證照進入此領域。

6.資安顧問：平均每小時薪資73美元（約新台幣2296元）。在企業高度仰賴數位系統的情況下，資安顧問成為不可或缺的人才，負責評估資安風險、保護關鍵資料並應對網路攻擊。

7.品牌經理：平均每小時薪資76.76美元（約新台幣2415元）。品牌經理負責規劃能提升品牌形象並帶動銷售的整合行銷策略，是結合創意與商業思維的高薪職務。

8.行銷經理：每小時薪資中位數76.76美元（約新台幣2415元）。行銷經理透過數據分析與市場洞察，制定並優化行銷策略，精準觸及目標客群。

9.電腦硬體工程師：每小時薪資中位數74.53美元（約新台幣2345元）。電腦硬體工程師負責設計、測試與改良電腦系統與零組件，是科技產業的重要技術核心。

10.建築與工程經理：每小時薪資中位數80.64美元（約新台幣2537元）。建築與工程經理負責統籌大型專案，協調工程進度、成本與技術需求，是責任與報酬都極高的職位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法