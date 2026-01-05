藥華藥12月營收19.2億元創單月新高 擴編銷售團隊奏效

藥華藥12月營收創單月新高。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司藥華藥（6446）今日公告2025年12月營收達19.2億元，月增23.84%、年增69.93%，創下單月新高，並帶動去年第四季及全年營收同步創歷史新高。藥華藥表示，公司美、日銷售團隊於2025年分別擴編65%及45%的效益，已開始顯著貢獻，2026年營運有望持續躍進。

藥華藥2025年第四季營收達48.8億元，季增25.4%，連續11個季度創歷史新高。全年營收156.3億元，年增60.61%。

藥華藥指出，隨著美國與日本市場對公司旗下血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）需求增長，公司將進一步強化兩地子公司營運執行力與市場滲透效率，並規劃全球一致性的醫學科學訊息（Medical messaging）策略，再加上有效資源配置，以提升銷售。不僅鞏固現有適應症真性紅血球增多症（PV）市場，也為即將進入的新適應症原發性血小板過多症（ET）市場做上市前準備。

藥華藥已於2025年10月30日向美國FDA提交Ropeg用於ET的新增適應症申請，並於12月29日正式進入實質審查。FDA近期陸續提出關鍵性統計及臨床相關問題，藥華藥已如期於1月5日前回覆。若審查進展順利，最快有望於今年上半年取得美國ET藥證，成為藥華藥啟動第二成長曲線的動能。

