昔唱衰台積電跌破500要求魏哲家道歉下台 台大副教授疑悄悄刪文

台大副教授邱宏仁去年3月唱衰台積電股價可能會跌破500元，甚至要求董事長暨總裁魏哲家要道歉下台。（圖擷取自邱宏仁臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）今（5日）盤中股價勁揚，一度衝上1695元新天價，成為市場關注焦點。這讓去年3月臉書發文唱衰台積電股價可能會跌破500元，甚至要求董事長暨總裁魏哲家要道歉下台的台大副教授邱宏仁再度被起底，另有眼尖網友發現邱宏仁已悄悄刪除該篇發文。

2025年3月，台積電宣布擴大在美國投資預計投入千億美元，引發外界關注。邱宏仁隨後在臉書發文批評魏哲家對不起台灣，指台積電未來4年將投入美國設廠1650億美元（約新台幣5.19兆元），除了刨掉台灣晶圓代工的根外，也將令台積電股價劇烈震盪向下，中長線探底500元台幣以下，要求魏哲家必須下台，向台積電股民及台灣全民道歉。

未料，台積電股價未跌反漲，2026年剛起步，今（5日）台積電股價衝上1695元新天價，並帶動台股突破3萬大關。這也讓邱宏仁之前言論再度被翻出討論。但有網友發現邱宏仁已悄悄刪除該篇文章，該篇文章臉書連結點進去，官網顯示「目前無法查看此內容」。

有網友發現邱宏仁已悄悄刪除該篇文章，臉書連結點進去只剩下官網顯示「目前無法查看此內容」。

