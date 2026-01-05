日股開春大漲 投信：｢2大利多」成日股中長期配置亮點

日股2026年開盤後持續衝高，兆豐投信看好日本市場。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕日本股市2025年底站穩5萬點大關收盤，2026年開盤後持續衝高，投信業者分析，日股受惠於企業盈餘穩健成長、外資回流及企業活化與回購動能，且日本具備半導體、市場結構及國防政策等多面向的產業競爭力，市場仍將日本視為全球重要科技強國之一，有望持續受惠於良性通膨環境與外資青睞。展望2026年，日本股市仍具有低本益比、高性價比的利多，具備資產配置優勢。

兆豐投信歸納2025年的日本政策方向，主要鎖定在國家安全、經濟振興與外交升溫三大領域。國防預算逐步提升、經濟政策聚焦 AI、國防與重工產業，以及積極推動外交事務，使日本在全球政經格局中地位更為突出。此外，半導體、金融、量子電腦與 IP 資源等領域具備深厚基礎，核心產業與科技創新具備長期潛力機會。

展望 2026 年，兆豐投信基金經理人楊寶杉表示，日本股市具備多項成長動能，包括中國資金回流、日本受惠於台灣半導體產業強勁訂單帶動，以及相關產業仍具持續發展潛力。此外，日本政府推動的政策改革，有助於提升企業經營活力與市場透明度，進一步吸引外資回流並促進產業升級。

在選股策略上，楊寶杉指出，將聚焦具備核心技術、產業競爭力與國際戰略地位的企業，尤其看好半導體、金融以及工業與重工等產業。

不過，他也提醒，相關風險仍須留意，後續需持續觀察政策落實的執行力，以及日本在國際合作上的進展，才能判斷市場是否具備長期穩健發展的基礎。整體而言，2026 年日本股市本益比相對偏低、性價比具吸引力，具備中長期配置優勢。對於看好日本市場的投資人，建議透過多元配置方式，掌握長期投資機會。

