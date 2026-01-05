自由電子報
北市勞動局公布違反勞基法裁罰結果 116家事業單位違規 共罰776萬元

2026/01/05 11:05

台北市勞動局公布114年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元（資料照）台北市勞動局公布114年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局公布114年11月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元。罰鍰金額前5名為「富士達股份有限公司」、「愛的世界股份有限公司」、「萊爾富國際股份有限公司」、「樵順實業有限公司」及「金士盟實業股份有限公司」，均因未依法足額提撥勞工退休金，違反勞動基準法第56條第2項規定，遭罰45萬元。

勞動局統計，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依規定給予勞工例假日或休息日，計28家（16.37％）；未依法給付平日延長工時工資，計20家（11.69％）、工資未全額給付，計19家（11.11％）；延長勞工工時超過法令規定，計14家（8.18％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計13家（7.6％）。

台北市勞動局長王秋冬呼籲，勞動局推出「勞條健檢師」服務，雇主可透過「台北市民服務大平台」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞條健檢師將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

