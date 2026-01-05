信維整宅更新有譜 公辦都更啟動招商作業

信維整宅更新後模擬示意圖。（台北市都市更新處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府去（2025）年12月同意台北市住宅及都市更新中心（住都中心）擔任信維整宅公辦都市更新實施者，將為屋齡已經50年的整宅，啟動招商前置作業，預計今（2026）年中公開徵求出資者，公私協力打造安全、宜居、充滿活力的新生活場域，為信維整宅翻新開啟新篇章。

信維大樓1971年完工，原為安置公共工程拆遷住戶的整建住宅，規劃490戶小坪數店住混合空間。隨著時代變遷，居住空間老化，安全與衛生風險逐漸浮現，過去更曾被形容為「台北版九龍城寨」。雖坐擁信義路、大安路交會的精華地段，鄰近臺北101與大安森林公園，但因戶數多、產權複雜，超過500位所有權人意見整合不易，都更之路多年來遲遲未能突破。

台北市都市更新處自2020年起進場協助，並於2023年啟動走動式駐點服務與設立駐地工作站，結合電訪、逐戶親訪、辦理說明會、提供專業財務試算及建築需求調查，傾聽住戶心聲，自2021年起，已舉辦大型說明會20場、小型說明會逾30場，服務諮詢突破2000人次。

更新處指出，2025年調降整宅公辦都更第二階段方案評估調查意願門檻，信維整宅第二階段意願比逾8成達標；第三階段更成功整合住戶意願逾9成，市府因此於2025年底同意由住都中心擔任實施者，是信維整宅都更的重要里程碑。後續將由住都中心展開招商前置作業，依住戶需求研擬招商文件、辦理地區說明會，預計今年中公開徵求出資者，公私協力推動事權計畫、重建規劃與社區更新，打造安全、宜居、充滿活力的新生活場域。

更新處表示，信維整宅將成為繼水源、斯文里、南機場整宅後，又一處以公辦都更推動重建的指標案例。未來不僅可改善居住品質與公共設施，也將以「漸進式都更」模式帶動周邊環境升級。

