焦點股》晶豪科：美光帶動 早盤放煙火

2026/01/05 09:48

晶豪科近期股價強勢飆漲。（取自官網）晶豪科近期股價強勢飆漲。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體指標美光（Micron）上週五股價噴漲10%，再創歷史新高，激勵台灣記憶體族群再衝高，利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）今日股價跳空開高，一度拉出第4根漲停，為今年開春以來的大飆股，晶豪科去年12月合併營收因記憶體價格飆漲，月增達54.9%、年增107.8%，營收成長力道強勁，法人預估，傳統DRAM與NOR Flash今年第一季起漲幅有望進一步擴大，有助晶豪科獲利表現。

晶豪科股價狂飆，早盤一度再攻漲停，漲停價142元，但獲利了結賣壓出籠，股價漲幅收斂，截至9:31分左右，晶豪科股價大漲6.18%，暫報137.5元，成交量逾2.68萬張。

晶豪科目前約有55%營收來自DDR3為主的DRAM產品線，DDR4比重僅5%，35%來自SLC NAND、NOR Flash與eMCP等含Flash產品，DDR3近期價格漲幅已逾一倍，價格仍有上漲空間，吸引市場主力積極介入。

