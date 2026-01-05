焦點股》啟碁:CES秀光學交換器 強攻漲停

啟碁預期今年營收挑戰雙位數成長。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕科技業年度盛事、全球最大規模消費性電子展CES即將於1月6日展開，網通股啓碁（6285）將在展場上秀Wi-Fi 8通訊方案、次世代網路基礎建設、後量子密碼模組等創新技術。受到將展出新產品激勵，今日啟碁股價開高後不久就攻上漲停110元，創近2個月新高，截至9:28分，股價仍鎖漲停，成交量8736張，漲停委買張數逾2300張。

啟碁將參與美國消費性電子展CES 2026，以「AI驅動連網，啓動未來智慧生活」（Empowering the Future with AI-driven Connectivity）為主軸，展示AI佈局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟體至邊緣AI發展。三大亮點主題包含Wi-Fi 8網路通訊方案、次世代AI網路基礎建設所需的光學交換器和後量子密碼（PQC）模組及數位座艙。

啓碁指出，CES推出全系列產品線，涵蓋路由器、閘道器、延伸器等，皆採用最新Wi-Fi 8技術；另外，啓碁推出全新光學交換器（Optical Switch），以創新架構取代傳統資料中心倚賴的乙太網路交換器。光學交換器透過消除光電轉換，可大幅降低逾95%能耗；同時具備超低延遲確保GPU間高速同步運作，全面提升AI運算和GPU使用效能。憑藉其超大頻寬與高度可擴展架構，資料中心無須汰換交換器硬體，即可升級至更高速的光學ToR交換器；降低設備更新成本，協助企業打造高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

