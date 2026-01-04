馬杜羅被推翻油價會爆衝？分析師：全球供應過剩免擔心

委內瑞拉總統馬杜羅遭美國推翻，另1產油大國伊朗近期也爆發示威抗議。分析師認為，2起事件在短期內不太可能對石油市場造成衝擊。（圖擷取自@sentdefender 社群平台X）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《CNBC》、《路透》、報導，全球石油儲量最高的委內瑞拉總統馬杜羅遭美國推翻，另1產油大國伊朗近期也爆發大規模示威抗議，分析師認為，由於全球石油供應過剩和需求疲弱，2起事件在短期內不太可能對石油市場造成衝擊。

A/S全球風險管理公司首席分析師拉斯穆森（Arne L. Rassmussen）表示，儘管外界並未預期美國發起軍事行動，但市場已將這起衝突會影響委內瑞拉石油出口一事反映在價格上。

拉斯穆森指出，委國每日的產油量不到100萬桶，不到全球產能的1%，其中約50萬桶出口。委國是石油輸出國家組織（OPEC）成員國，1970年代的日產量曾高達350萬桶，占全球產量的7%。

拉斯穆森預估，布蘭特原油期貨價格4日晚上開盤後，每桶僅會上漲1或2美元，但9日收盤價將比2日收盤價60.75美元更低。他說：「儘管美國逮捕馬杜羅是個巨大地緣政治事件，通常會有助於推高油價，問題是目前全球石油產能過剩，因此不會看到油價飆漲。」

伊朗石油出口量仍接近7年來的最高水準，約每日170萬桶，其中大部分銷往中國。但1名伊朗前高級石油官員表示，即使出口量增加，在美國的經濟制裁下，出口收入難以回流，使伊朗經濟面臨破產風險。

2025年全球油市出現五年來首度下跌，布蘭特原油價格下跌約19%，西德州原油價格下跌約20%。由於OPEC和俄羅斯等（OPEC+）產油國在歷經多年減產後持續增產，加上美國去年的平均日產量也高達1380萬桶，以及全球需求疲弱，全球油市一直面臨壓力。

MST Financial能源研究主管卡方尼奇（Saul Kavonic）表示，油價可能進一步下跌，因馬杜羅被推翻，增加委國終將提高石油產能的可能性。他說，若委國成立的新政府使得經濟制裁被取消，美國等國的石油公司重返該國投資，中期內該國的石油日產量可能上看300萬桶。

但也有分析師認為，在委國獲得基本安全保障前，美國石油公司不會重返該國投資，而且該國還須改革法律，才能允許外國石油公司進行更大規模投資。

能源與地緣政治策略專家歐唐納（Thomas O'Donnell）表示，如果美國總統川普能在委國實現幾乎不遇抵抗的和平轉型，在5到7年內，隨著基礎設施修復和投資安排完成，該國產油量將大幅上升；但委國境內有武裝民間團體和游擊隊，若美國主導的政治轉型失敗，可能導致長達數年的反抗運動，將會進一步影響該國產油量。

