不念名校也能翻身！這14種工作高薪又缺人「年薪188萬起跳」

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，在快速變動的就業市場中，技術型工作（Trade Jobs）正受到越來越多關注，原因在於高薪、缺工嚴重、需求穩定。許多具備專業技能的勞工，正在這些領域中找到報酬優渥、前景看好的職涯。報導點名，14種雇主搶著要、卻始終補不滿的技術工作，年薪超過6萬美元（約新台幣188萬元），所有薪資數據皆來自美國勞工統計局（BLS）。

1.電梯技師：薪資中位數10萬6580美元（約新台幣334萬元），電梯技師負責安裝、維護與修理電梯、自動手扶梯及各類升降系統，確保建築物內的垂直運輸順暢運作。隨著都市建築越蓋越高、法規要求日益嚴格，電梯技師的重要性不斷提升，是一項不可或缺、也相當賺錢的專業。

2.護理師：薪資中位數9萬3600美元（約新台幣293萬元），身處醫療體系核心，護理師負責提供醫療照護、給藥並監測病患狀況，在病患與家屬最脆弱的時刻扮演關鍵角色。隨著人口老化與醫療需求持續上升，護理師長期處於高度需求狀態。

3.電工：薪資中位數6萬2350美元（約新台幣195萬元），電工負責安裝、維修與檢測住宅、商業與工業用電系統，確保電力安全穩定運作。在高度依賴電力的現代社會中，電工的專業技能始終供不應求。

4.水管工：薪資中位數6萬2970美元（約新台幣197萬元），水管工專精於供水管線、排水系統與各類管件的安裝與維修，從用水便利到廢水處理都仰賴其專業。隨著基礎建設與節水需求提升，水管工的市場需求持續擴大。

5.建築檢查員：薪資中位數7萬2120美元（約新台幣226萬元），建築檢查員負責檢視新建與既有建築結構，確保符合法規與安全標準。他們的專業直接關係到居住安全，在建案活躍與法規趨嚴的背景下，需求穩定成長。

6.管線裝配工（Pipefitter）：薪資中位數6萬2970美元（約新台幣197萬元），管線裝配工負責安裝與維護輸送氣體、液體與化學品的工業管線，廣泛應用於製造業、能源與建築產業。基礎建設與能源轉型推動下，此類技術人員持續吃香。

7.水上運輸工作人員：薪資中位數6萬6490美元（約新台幣208萬元），水上運輸人員操作與維護船舶，負責航行、貨物裝卸、引擎操作與船體保養，涵蓋貨輪、渡輪、郵輪與拖船等。

8.牙科醫生：薪資中位數9萬4260美元（約新台幣295萬元），牙科醫生負責洗牙、口腔檢查、拍攝X光，並指導病患正確的口腔保健觀念。隨著預防醫學與口腔健康意識提升，此職業需求快速成長。

9.飛機維修技師：薪資中位數7萬9140美元（約新台幣248萬元），飛機維修技師負責檢查、保養與修理飛機，確保飛航安全無虞。隨著航空運輸持續擴張、安全標準愈加嚴格，該職位的重要性與薪資水準同步上升。

10.營造工程經理：薪資中位數10萬6980美元（約新台幣335萬元），營造工程經理統籌建築專案的規劃、預算、進度與法規遵循，是工地現場的關鍵決策者。建築產業高度仰賴具經驗的管理人才，使該職位兼具高薪與穩定性。

11.法務助理：薪資中位數6萬1010美元（約新台幣191萬元），法務助理協助律師進行法律研究、文件整理與案件管理，是法律團隊不可或缺的後勤角色。隨著法律案件日趨複雜，市場對專業法務助理的需求持續增加。

12.放射治療師：薪資中位數10萬1990美元（約新台幣320萬元），放射治療師操作高階醫療設備，協助癌症等疾病的治療與診斷，對精準度與專業度要求極高。醫療科技進步與患者需求增加，使該職業具備高度穩定性。

13.風力發電技師：薪資中位數6萬2580美元（約新台幣196萬元），風力發電技師負責安裝、維護與修理風力渦輪機，是再生能源產業的第一線人員。隨著各國積極推動綠能轉型，這類技術職缺成長速度極快。

14.景觀設計師：薪資中位數7萬9660美元（約新台幣250萬元），景觀設計師規劃並打造住宅、商業與公共空間的戶外環境，結合美感、生態與實用性。隨著城市綠化與永續設計意識抬頭，市場需求穩定攀升。

