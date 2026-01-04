歪樓了！馬杜羅被逮頻繁換裝原因成謎 唯一不變是「它」

美國總統川普3日在社群媒體貼文表示，美國已成功執行了一項大膽行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。（圖取自Truth Social）

〔財經頻道／綜合報導〕美國3日對委國發動軍事突襲，並逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦前往紐約候審，震驚全球。外界關注焦點包括川普下一步行動、委內瑞拉的政治情勢變化、中俄態度之外，馬杜羅被活逮後頻繁換裝也引起許多眼尖的網友注意，從川普公布的畫面到押往紐約的過程，至少換了3款不同服飾，唯一不變的是拖鞋，這雙拖鞋跟著馬杜羅從委國總統官邸一直到押往美國。至於為何馬杜羅更換不同衣服，目前原因不明。

馬杜羅（中）被逮捕後隨即押往美國紐約。（路透）

《華爾街日報》3日揭開美國發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）、生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦的內幕，指美國情報人員去年夏末就開始追蹤馬杜羅的飲食、穿著、住所和出沒地點，並在馬杜羅核心圈安插線人，行動所需的一切準備工作在12月底就緒。

請繼續往下閱讀...

最終當地時間1月2日晚上10時46分，「絕對決心行動」正式啟動。包括150架戰機從西半球20個地點起飛，抵達委內瑞拉首都，隨後美軍士兵攻入馬杜羅的臥室。當卡拉卡斯的太陽升起時，馬杜羅近13年的統治宣告結束。他戴著手銬、蒙著眼睛、身穿灰色運動服，被押上一艘美國軍艦前往紐約市。

美軍3日逮捕總統馬杜羅夫婦前往紐約候審。（圖擷取自@sentdefender 社群平台X）

許多網友都注意到，馬杜羅在押往紐約途中，換了多套衣服，包括灰色耐吉連帽運動服、黑色外套搭灰黑色褲子，下飛機則穿藍色連帽衣服。

網友開玩笑地說，「馬杜羅換裝的速度比選美選手還多」、「說真的，我們應該注意馬杜羅在被美國逮捕後換了多少套衣服，他至少換了三次衣服，真奇怪」、「這是什麼時尚新潮？不到 24 小時，他換衣服的次數比我十幾歲女兒們一個週末換的還多」。還有人笑稱「馬杜羅帶著他的造型師來了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法