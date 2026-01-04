恐毀掉你2026的財富夢！專家勸「請立即停止購買」這25樣東西

《GOBankingRates》盤點，專家們認為2026年應該停止購買的25種愚蠢物品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否打算在2026年更理性地消費？存更多錢？做出正確的購買決定或避開錯誤的選擇？美國理財網站《GOBankingRates》訪問多位財務專家，整理出一份清單，直指「新的一年裡，你最該停止購買的那些東西」。在迎來2026年之際，以下是25項不該再浪費錢的消費。

1.誘人的特價商品：財務專家Melanie Musson表示，不要只因為東西便宜就買，如果本來不需要某樣東西，不會因為它從5美元降到1美元就突然變得必需，她建議只購買真正需要或經過深思熟慮後想要的物品。

2.原價服飾：Musson指出，以原價購買新衣服是浪費，因為現在掛在架上的衣服，三個月後通常會大幅折扣，若無法等待，也至少等到店家促銷，通常能省下約20%。

3.品牌食品：Musson認為，購買品牌食品往往沒有必要，自有品牌在品質上通常與大品牌相當，多數人在烘焙或日常餐點中幾乎感覺不出差別。

4.外食午餐：Musson強調，停止頻繁外食吃午餐，雖然方便，但每週兩次、每次10美元的午餐，一年累積下來就是好幾百美元。

5.流行飲品：Musson建議別再跟風購買特色飲料，當這些小確幸變成習慣，開銷就會快速累積。

6.延長保固：MooseMoney創辦人Julien Brault表示，為便宜的電子產品或家電購買延長保固通常不划算，因為費用往往接近重新購買新品的成本，而多數產品在保固期內根本不會損壞。

7.便宜但不耐穿的衣服：Brault 指出，10 美元的上衣看似划算，但洗幾次就縮水、褪色或破損，快時尚促使人不斷進行小額消費，最後反而花得更多，卻擁有一堆不耐用的衣物。

8.高級汽油：Brault 表示，如果車輛本來就設計使用一般汽油，加高級汽油不會讓車更快，只會讓每次加油更貴，而這些小差價一年下來會變成可觀的浪費。

9.健康流行產品：Brault 指出，市面上充斥各種宣稱能改善睡眠、皮膚或專注力的粉末、軟糖與膠囊，多數人最後只留下滿櫃沒用完的「奇蹟產品」。

10.百元商店的衝動購物：Brault 警告，別因為單價便宜就在百元商店亂買，這些臨時起意的小裝飾、雜物與收納盒，看似便宜，累積起來卻會對預算造成壓力。

11.流行美妝品：Brault 表示，追逐每週爆紅的彩妝或保養品，往往只會換來一堆用到一半、卻沒有帶來實質改變的瓶瓶罐罐。

12.季節性小裝飾：Brault 指出，每逢節日就購買新的蠟燭、抱枕或擺飾，會讓人陷入無止盡的消費循環，流行退得快，但帳單卻不會消失。

13.只穿一次的服裝：Brault 表示，為婚禮或派對購買的特殊服裝，通常只穿一次就被放進衣櫃深處，等於為一場活動付出高昂的單次成本。

14.高價瓶裝水：Brault 指出，瓶裝水多半只是品牌與塑膠包裝，在家用濾水系統普及的情況下，這種習慣一年可能白白浪費數百美元。

15.過量零食：Brault 認為，為不常來的客人或想像中的需求囤積零食，是一種持續流失的雜貨支出，應該只把錢花在真正會享用的食物上。

16.外送平台：《Yahoo Finance》指出，外送平台的服務費與加價，可能讓一頓餐點的實際成本暴增多達80%。

17.豪華度假：《Yahoo Finance》報導，機票價格年增約 25%，與其花大錢出國，不少人改選在地度假更符合財務現實。

18.高價演唱會：《Yahoo Finance》指出，演唱會門票價格遠超通膨，平均票價已從 2019 年的 91.86 美元，漲到至少 122.84 美元。

19.新車：根據 Kelley Blue Book，新車平均價格從 2019 年的 3萬8948 美元，飆升至 2025 年的 5 萬美元，使二手車成為更具財務吸引力的選擇。

20.豪宅陷阱：《Yahoo Finance》指出，許多購屋族因購買超出負擔能力的大房子而後悔，過度負擔的房貸甚至可能導致財務危機。

21.精品咖啡：生活網站《The Evergreen Home》指出，每天一杯精品咖啡的花費累積驚人，不妨改成每週犒賞一次。

22.手機升級：除非手機損壞，否則每年升級新款手機其實沒有必要，延後換機能省下一筆可觀支出。

23.紙巾與餐巾紙：《The Evergreen Home》指出，可重複使用的抹布與布餐巾，同樣能維持清潔，長期下來更省錢。

24.用不到的健身器材：購買新健身器材前，應先使用手邊現有設備運動，確認真正需要的項目，避免衝動消費。

25.不會使用的健身房會員：若無法確定會規律使用健身房，與其花錢辦會員，不如在家跟著YouTube運動，更彈性也更省錢。

