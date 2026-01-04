台灣淪俄石油腦全球最大買家！進口量增6倍 1關鍵曝晶片國安隱憂

赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）發布最新報告揭露，台灣已成為俄國石腦油的全球最大買家。（路透）





〔編譯陳成良／綜合報導〕據《德國之聲》（DW）中文網4日報導，儘管台灣政府承諾減少採購俄羅斯能源，但貿易數據顯示，俄產石腦油（Naphtha，一種精煉原油產品）仍大量流入。總部位於赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）發布最新報告揭露，台灣已驚人地成為俄國石腦油的全球最大買家。

報告指出，2025年前6個月，台灣進口的俄羅斯石腦油量相較2022年同期劇增達6倍。石腦油是製造半導體等高科技產品所需化學品的關鍵基礎原料。CREA報告共同作者威肯登（Luke Wickenden）強調，這些化學品支撐著台灣整體的半導體產業鏈，這意味著俄羅斯能源已間接滲透進台灣的護國神山體系。

請繼續往下閱讀...

數據分析公司Kpler指出，進口激增的主因來自台塑石化（FPCC）。雖然台塑表示不再續簽新約，但目前仍在履行既有的長期合約。Kpler分析師泰勒（Ciaran Tyler）預計，隨年度與季度合約陸續到期，進口量將在2026年初迅速下降。

針對爭議，台塑發布聲明稱，公司採購行為受全球市場環境影響，並非刻意調整策略，且要求供應商必須遵守國際制裁規範。台灣政府智庫中華經濟研究院高級分析師鄭瑞和表示，基於自由貿易精神，政府通常難以干預民營企業的商業合約，但燃料高度依賴進口，確實讓台灣面臨顯著的地緣政治風險。

經濟部長龔明鑫對此表示，台塑購買俄產石腦油的合約即將到期，該公司已同意未來不再繼續採購。威肯登認為，透過非政府組織與智庫的協調施壓，才能有效推動企業在採購政策上做出實質改變。

煤炭進口雖降 能源結構脆弱性仍現

報導指出，相較於石腦油，台灣在減少俄羅斯煤炭方面已有顯著成效。報告顯示，2025年前6個月的俄煤進口量較去年同期下降67%，這主要由國營企業如台電（Taipower）及大型民營企業台泥（TCC）率先削減採購所帶動。台灣一度曾是俄煤全球第5大買家，現已逐步降低該風險。

然而，台灣目前約97%能源依賴進口，其中超過80%仍仰賴進口煤炭與液化天然氣（LNG）。專家示警，隨北京與莫斯科關係日益密切，中國未來極可能利用台灣對俄能源的殘餘依賴作為施壓工具。如何在地緣衝突爆發前達成能源多樣化，並平衡通膨與產業競爭力，將是台灣政府最艱難的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法