不只衛生紙划算！Costco 11款科克蘭省錢商品「直接碾壓大品牌」

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的自有品牌科克蘭商品，深受許多會員喜愛，外媒《Narcity》報導，選擇科克蘭這個自家品牌商品可以幫你省下不少錢，不只是拆算每單位價格時會更便宜，有些科克蘭商品本身的標價就比品牌商品低，即便是大包裝也一樣，以下是11種科克蘭商品，買起來比大品牌商品便宜。

1.起司：科克蘭老切達起司 1.15 公斤售價 14.99 美元（約新台幣470元）。Costco的Balderson 特級老切達起司 1 公斤售價 20.99 美元（約新台幣658元）。

2.榛果醬：科克蘭榛果醬一組兩瓶（各 1 公斤）售價 16.99 美元（約新台幣532元）。Costco 的 Nutella 榛果醬一組兩瓶（各 1 公斤）售價 17.99 美元（約新台幣564元）。

3.杏仁奶：科克蘭杏仁奶 6 罐（每罐 946 毫升）售價 11.99 美元（約新台幣376元）。Almond Breeze 杏仁奶 6 罐（每罐 946 毫升）售價 12.99 美元（約新台幣407元）。

4.爆米花：科克蘭微波爆米花 4.1 公斤售價 20.99 美元（約新台幣658元），每 100 克約 0.51 美元（約新台幣16元）。Orville Redenbacher 微波爆米花 1.92 公斤售價 11.49 美元（約新台幣360元），每 100 克約 0.59 美元（約新台幣18元）。雖然品牌商品標價看起來較低，但因份量少，單位價格反而比科克蘭商品貴。

5.牛肉乾：科克蘭牛肉乾 340 克售價 17.99 美元（約新台幣564元），每 100 克約 5.29 美元（約新台幣166元）。Jack Link’s 牛肉乾 300 克售價 15.99 美元（約新台幣501元），每 100 克約 5.33 美元（約新台幣167元）。

6.濾水壺：科克蘭濾水壺含濾芯兩個，10 杯容量，售價 26.99 美元（約新台幣846元）。Costco 的 Brita 濾水壺含濾芯兩個，10 杯容量，售價 29.99 美元（約新台幣940元）。

7.濾水壺替換芯：科克蘭濾水芯 10 個裝售價 34.99 美元（約新台幣1097元）。Brita 替換濾芯 8 個裝售價 42.99 美元（約新台幣1347元）。科克蘭比大品牌商品便宜，而且多2個濾芯。

8.香味洗衣珠：科克蘭香味洗衣珠 1.3 公斤售價 19.99 美元（約新台幣626元），每 100 克約 1.53 美元（約新台幣48元）。Downy Unstopables 香味洗衣珠 1.13 公斤售價 24.99 美元（約新台幣783元），每 100 克約 2.21 美元（約新台幣69元）。科克蘭份量更多，總價仍比大品牌商品便宜5美元。

9.烘衣柔軟去靜電紙：科克蘭衣物去靜電紙兩盒售價 15.99 美元（約新台幣501元），每片約 0.03 美元（約新台幣0.9元）。Bounce 衣物柔順紙片兩盒售價 13.99 美元（約新台幣438元），每片約 0.04 美元（約新台幣1.25元）。

10.廚房紙巾：科克蘭廚房紙巾 12 捲裝售價 24.99 美元（約新台幣783元）。Bounty 廚房紙巾 12 捲裝售價 32.49 美元（約新台幣1018元）。科克蘭每捲紙張數更多。

11.衛生紙：科克蘭衛生紙 30 捲裝售價 23.99 美元（約新台幣752元）。Charmin 衛生紙 30 捲裝售價 32.49 美元（約新台幣1018元）。科克蘭衛生紙每捲張數更多。

