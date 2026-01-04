中國再伸魔手！衛報：英國副大臣去年訪台 北京威脅取消經貿對話

英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）2025年6月底訪台並會見賴清德總統，中國曾威脅將取消7年來與英國的首次貿易和經濟對話。（總統府提供）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》2日獨家報導，英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）2025年6月底訪台並會見賴清德總統，中國曾威脅將取消7年來與英國的首次貿易和經濟對話，藉此表達對英國與台灣外交接觸的不滿。

報導說，艾禮遜這次與台灣接觸，幾乎破壞了英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）的成立，但最終在英國外交官私下控制這場外交餘波後，該委員會仍得以繼續運作。甫就任不久的英國商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle）於2025年9月10日飛往中國，重啟停擺數年的JETCO會議及英中產業合作對話（ICD）。

知情人士透露，中國威脅取消經貿對話，是在艾禮遜於2025年6月29日至30日訪問台灣，並在晉見賴清德總統後發生的。艾禮遜此次訪台是要促進台英之間在關鍵領域的貿易。

中國對其他國家與台灣的交往極為敏感。《衛報》2024年10月曾報導，英國外交部曾介入推遲台灣前總統蔡英文的訪問計畫，因為這與時任英國外相拉米（David Lammy）首次訪中的時間重疊。

中國政府強烈譴責工黨國會議員代表團在2024年春季訪問台灣，當時工黨還是在野黨。工黨籍的英國首相施凱爾是在2024年7月5日就任首相。

英國雖不承認台灣是一個國家，但與台灣政府有長期的非官方關係，包括自1991年以來的部長級會談。近年來英國軍艦多次穿越台灣海峽，此舉激怒了中國。與此同時，由於工黨政府與北京的外交關係緩和，英國內閣官員受到了在野黨和人權運動人士的批評。

