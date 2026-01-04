省錢變燒錢！2026年「這8款二手車」被點名最好不要買

《FinanceBuzz》報導，2026年最不值得買的8款二手車。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，通常來說，購買二手車是一個聰明的理財選擇，因為新車一開出車行就快速貶值，而選擇二手車可以節省不少錢。然而，有些車即使是二手也非常難搞，你最好避而遠之，你可能會在二手市場上看到這些車大量出現，但不要被看似划算的價格欺騙。

以下是2026年最不值得購買的8款二手車：

1.特斯拉Model S（2021年及以前）：除了早期特斯拉因生產趕工而存在的品質問題外，購買二手電動車通常並不划算，除非行駛里程極低。原因在於，電動車的電池與馬達最終都需要更換，所以諷刺的是，最划算的選擇可能還是買全新車，品質問題與高額維修成本，建議最好不要碰這款車。

2.豐田 Mirai：由於豐田不願放棄氫能電池車，這款車可能在市場上仍見蹤影。概念很酷，但基本的後勤問題使得擁有它非常不實際。加氫站不多，而且加滿油箱的費用幾乎是一般汽油車的好幾倍，對大多數人而言完全不實用。

3.Jeep Renegade：Jeep品牌已不如往昔，而Renegade在《消費者報告》中的可靠性評分非常低。這款車維修費高、油耗差，而且與義大利Fiat 500共用底盤，維修時需要稀有歐洲零件，因此最好完全避開。

4.三菱 Mirage：雖然 Mirage製造與維護成本低，但整體品質不足。從低劣的車內裝到動力較弱的引擎，無法應付激烈駕駛或加速需求。市場上有更好的小型車可以獲得更高的CP值。

5.福特 F-150 PowerBoost 混合動力：福特首次嘗試將經典F-150現代化，但成果不佳。從電腦與電子系統問題，到電池與混合動力充電系統提早故障，問題層出不窮。雖然混合動力皮卡的想法在紙面上不錯，但現階段不值得麻煩。

6.Rivian（早期車型）：雖然Rivian近期評價不錯，但2022-2023年的早期車型目前最好避免。車主抱怨幾乎每個方面都有問題，尤其是事故後維修費可能高昂。普通汽車維修廠難以修理高科技電動車，維修成本自然大幅提高。而Rivian的服務與基礎設施尚不如其他大型車廠，問題更加複雜。

7.雪佛蘭 Tahoe（2021年至今）：自2021年重新設計後，這款經典美式SUV出現許多問題。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）甚至對雪佛蘭及搭載L87 V8引擎的其他車型展開調查。2021年款已被召回16次以上，對購買二手車來說並非好訊號。加上大型SUV維護成本本就高昂，最好避開這款車。

8.日產 Altima：由於Altima車系預計未來幾年將逐步停產，加上日產財務問題，公司可能無法以現有形式繼續經營。這將導致零件更難取得，維修成本上升，對消費者而言風險很高，因此目前最好不要購買。

