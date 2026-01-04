好市多平價外套便宜又耐操 紡織業者激推狂讚品管超嚴格

紡織專家推薦，好市多（Costco）所販售的Weatherproof外套，不僅便宜好用，也很耐操。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近日冷氣團來襲，許多機車族想買防風外套，又怕荷包大失血。紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」在臉書發文推薦，好市多（Costco）所販售的Weatherproof外套，不僅便宜好用，也很耐操。他還說，好市多品管很嚴格，對材質該有的基本強度都有要求。

紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」近日在臉書發文指出，真的沒有必要去搶一些雜牌，便宜卻標榜多種「黑科技」的產品。便宜不是沒有好貨，甚至有些品牌就是以便宜、好用、耐操出名，而它們的策略說是粗暴但也一點都不簡單，好比說好市多常見的Weatherproof。

他提及，多年前有跟他們打過交道，接洽時就知道他們家對於價格上有極為嚴格的需求，看到布料規格時還算是簡單，所以試著報價看看。而且，好市多訂單數量往往開得非常漂亮，於是就花了一段時間努力拚出價格給對方，可惜最後事與願違，價格無法達到好市多開出來的區間帶，只好放棄。

他稱，後來有打聽到真要做到好市多的訂單，也不是那麼輕鬆，就算訂單數量相當驚人，而布料組織要求也不高，在品管部分還是相對嚴格，所以只要有些許客訴發生，往往利潤就會歸零。

他說，自己每次到好市多去看外套時，雖然說布料手感不能說非常喜歡，但可以看出就其材料選擇，還有做工也在一定的水準，就算不能類比高階品牌的戶外機能防水外套、羽絨外套，但材質該有的基本強度依舊可以摸到。

他表示，好市多的填充外套就是一個例子，就算是整件都是聚酯纖維製成，包括內裡填充物也是化纖填充物，但不會刻意為了追求時尚或者輕量化，而降低布料該有的組織密度，依舊有兼顧耐用性還有保暖度在做設計考量。即使重一點，沒那麼好看，產品效能表現仍相當不錯。符合這個價位帶該有的表現，不必花俏，也沒有太多額外的BONUS，但該有的不會少給你，也做好基本的環境友善需求跟品管，因此長期都在好市多屹立不搖。

他指出，沒有人每件衣服都該是名牌，如果你手頭真的有點吃緊，還是有些品牌可以提供你便宜實用耐穿的選擇，讓你好過冬卻不會讓荷包一起過寒冬。好市多就是一個這樣的地方，Weatherproof就是這樣的品牌。值得你在想要省錢時，走一趟賣場看看。

