以為只是小錢？專家警告「這5種花費」正拖垮你的人生

《GOBankingRates》報導，專家指出浪費金錢的五種最可怕方式。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，個人理財專家、《The Ramsey Show》主持人兼暢銷作家拉姆齊（Dave Ramsey）經常就預算管理、還債與累積財富等主題提供建議。而在他的節目中，有一個他最常「痛斥」來電聽眾的問題，那就是浪費金錢。以下是他認為最可怕的5種浪費錢方式。

1.沒有書面預算：在累積財富這件事上，常聽到一句話「重點不在你賺多少，而在你留下多少。而不做規劃，等於計畫失敗。」若沒有清楚掌握財務狀況，超支與忽略儲蓄目標幾乎無可避免，而只在腦中盤算，並不如實際白紙黑字寫下來那樣具有約束力。想避免無謂的花費，就必須先掌控自己的金錢。拉姆齊表示「當你把預算寫下來並確實執行時，你會有一種『加薪了』的感覺。當錢不在你掌控之中時，你的財務狀況簡直失控。」

請繼續往下閱讀...

2.為了取悅或炫耀給別人看而花錢：拉姆齊指出，人們應該停止「花自己沒有的錢，只為了取悅自己根本不喜歡的人」。他坦承，自己年輕時也曾為了「在紅綠燈前讓一個永遠不會認識的人刮目相看」，在汽車上花了驚人的金額，最後甚至因此破產，如今，他不再向社會壓力低頭。與其如此，不如專注在自己身上，把那些本來要拿去炫耀的錢，投入儲蓄帳戶或退休計畫。

3.負債與分期付款：拉姆齊認為，信用卡、汽車貸款與學生貸款，都是巨大的金錢浪費，因為只要沒有及時清償，長期下來所支付的利息非常可觀。他主張使用金融卡取代信用卡，大額支出應動用緊急預備金或儲蓄，或者乾脆不要購買無法一次付清的東西。拉姆齊在另一段精華影片中說「不要分期買任何東西。有錢人會問『多少錢？』，沒錢的人才會問『頭期款多少？』『每個月要繳多少？』」

4.終身壽險：在終身壽險與定期壽險之間，拉姆齊幾乎一面倒地認為，終身壽險通常是浪費錢。終身壽險不僅保費昂貴，其附帶的投資功能更是「百分之百表現不佳」，完全不值得多花那些錢。他在節目中直言「那些要你付出比定期壽險高20倍保費，卻聲稱能在保單裡幫你投資的壽險產品，基本上就是中產階級的發薪日貸款。」

5.失控的非必要支出：適度的非必要支出在所難免，但一旦失控，就會成為財務問題。每天買咖啡、吃高檔餐廳、衝動購物，都會悄悄掏空你的錢包。當下看似小錢，累積起來卻相當驚人。至於外食，拉姆齊直言「如果你想把餐飲支出降到原本的四分之一，你就得學會在家做飯。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法