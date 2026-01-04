你有嗎？2025全球主要城市薪水曝光 台北人月賺5.5萬

《視覺資本》發布2025全球主要城市平均月薪，台北月薪為1749美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《視覺資本》（Visual Capitalist）發布2025全球主要城市平均月薪，日內瓦以7984美元（約台幣25萬）奪冠，蘇黎世為7788美元（約台幣24.5萬）居次，舊金山排第三，月薪為7092美元（約台幣22.3萬）；至於台北則為1749美元（約台幣5.5萬），領先上海及北京。

《視覺資本》所公布的資料顯示，2025年全球主要城市中，平均月薪最高國家落在瑞士，日內瓦及蘇黎世分居1、2名，日內瓦為7984美元，蘇黎世為7788美元。

舊金山則排名第3，平均月薪7092美元，儘管舊金山近5年來的薪資水準下滑10.6%，仍是薪資最高的美國城市。

第4至第6名依序為，盧森堡（6156 美元，約台幣19.3萬）、波士頓（5940 美元，約台幣18.7萬）、芝加哥（5203 美元，約台幣16.4萬）。

第7至第10名分別為，紐約（5128 美元，約台幣16.1萬）、阿姆斯特丹（4755美元，約台幣14.9萬）、哥本哈根（4666美元，約台幣14.7萬）、法蘭克福（4512美元，約台幣14.2萬）。

至於台北則為1749美元，領先上海的1502美元（約台幣4.7萬）及北京1451美元（約台幣4.5萬），輸給新加坡、香港、首爾及東京。特別是落後新加坡相當多，新加坡的平均月薪為4231美元（約台幣13.3萬）。

另一方面，一些大型新興市場城市的月均工資仍將低於 1000 美元，包括埃及首都開羅（165 美元，約台幣5181元）、哥倫比亞首都波哥大（375 美元，約台幣1.12萬）和巴西大城里約熱內盧（439 美元，約台幣1.38萬），這凸顯即使在主要大都市之間，全球工資差距仍然很大。

