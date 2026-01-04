台灣成為這國海鮮、咖啡出口大買家 90多年友邦國不是蓋的！

歐盟和台灣成為中美洲國家瓜地馬拉海鮮出口的主要市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，歐盟和台灣成為中美洲國家瓜地馬拉海鮮出口的主要市場。根據瓜地馬拉農業、畜牧業和食品部 （MAGA） 的官方數據顯示，2025年瓜地馬拉加強在國際漁業產品貿易中的地位，魚類、金槍魚和蝦的出口額超過1.133億美元（台幣36億元）。

台灣與瓜地馬拉1933年即建立外交關係，雙方傳統邦誼已逾90年，台瓜互信基礎堅實。

歐盟鞏固其作為瓜地馬拉海鮮最大市場的地位，共計225批貨物出口，創造了約7010萬美元（台幣22億元）的收入。這一數字證實了歐洲國家對瓜地馬拉衛生標準的高需求和信心。

台灣成為瓜國第二大出口目的地，海鮮出口商品38件，價值403萬美元（台幣1.26億元）。

此前媒體報導，瓜地馬拉自2025年1月1日至4月30日，已有超過800萬公斤的蝦出口至台灣，價值超過台幣5700萬元。

其他接收國新增出口943件商品，創造3910萬美元（台幣1.22億元）的收入，顯示瓜地馬拉實現了市場多元化。2025年1月至11月期間，漁業產品出口總量達到1206件，這一趨勢凸顯該產業在充滿挑戰的條件下表現良好。

瓜國農業、畜牧和食品部（MAGA）將這些成果歸功於為加強海鮮安全性、可追溯性和競爭力而採取的各項制度性措施。衛生監管、品質控制以及對出口商的支持對於開拓和維護策略市場至關重要。

此外，台灣也是瓜地馬拉第4大咖啡進口國，瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯曾表示，期盼進一步提升台瓜雙邊貿易規模，持續強化與台灣的經貿夥伴關係。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛去年6月也曾訪台，他接受中央社專訪時表示，感謝台灣數十年來各方面的支持，已準備好讓台瓜關係提升到新的層次，並與台灣簽署的「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」，提供新的交往機制。

2024年瓜地馬拉咖啡對台灣總出口占15.18%，出口超過台幣1800萬美元，成為瓜地馬拉出口到台灣的第2大產品。

