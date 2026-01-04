台積電在美擴廠利潤縮水近8倍 2大因素付出高昂代價

對於台積電而言，在美國運營晶圓廠是一項成本高昂的投資。分析其成本構成因素後發現，人工成本和每片晶圓的折舊是主要原因。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電計劃將對美國供應鏈的投資增加至多3000億美元，其中包括在亞利桑那州建造晶圓廠、先進封裝和研發設施。然而，根據分析師Jukan on X分享資訊，並由SemiAnalysis匯總的數據顯示，台積電在美國的擴張嚴重損害了公司的晶片利潤率，由於勞動成本上升和晶圓折舊，利潤率縮水了近8倍。

勞動成本上升、晶圓折舊是主因

基於美國川普政府重視「美國製造」理念，台積電和三星等公司加大了在美國的投資，以建立更具韌性的供應鏈。分析師Jukan on X分享舉出統計數據表明，對於台積電而言，在美國運營晶圓廠是一項成本高昂的投資。分析其成本構成因素後發現，人工成本和每片晶圓的折舊是主要原因。

wccftech報導指出，折舊是台積電毛利率下滑的主因之一，折舊指的是晶圓廠及其設備在其使用壽命內的總產量。例如，如果美國一家工廠採用相同的製程技術生產晶圓，但產量只有台灣一家工廠的四分之一，這意味著美國工廠生產的晶圓最終相當於在償還「抵押貸款」。這就是美國晶圓折舊成本是其他國家四倍的原因之一。

考慮到建設成本和營運成本，美國晶圓廠需要更多的資金來抵銷支出。更重要的是，勞動成本是造成這種情況的另一個重要因素，而這正是美國目前面臨的一大難題。

台積電在美國晶圓廠的人員配備有兩種選擇：僱用美國員工，或者從台灣招募。從每位員工的成本來看，從台灣招募選擇顯然更具可行性。

為確保台積電繼續致力於其美國業務，台積電必須優先考慮毛利率，並迎合該地區的無晶圓廠製造商的需求。這正是其位於亞利桑那州的晶圓廠近期公佈有史以來最大季度利潤下滑的原因之一，因為不斷上漲的營運成本是阻礙台灣以外地區製造業永續發展的一個因素。

台積電在美國擴廠的勞動成本（Labor cost）上升、晶圓折舊（depreciation per wafer）是毛利率（gross margin per wafer）下滑的主因（圖表中紅色箭頭所示）。（取自網路）

