台灣關稅還要再等等！中經院長連賢明：川普手上還有其他大事

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普3日對委內瑞拉發動「手術式軍事打擊」，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子 。中經院院長分析，這次行動象徵川普宣告美國門羅主義復活，川普手上還有其他大事，相較之下台灣關稅談判事務還要再緩緩。

中經院院長連賢明撰文分析，川普風格是不怕爭議，也不怕衝突，與其說川普是TACO（川普總是臨陣退縮），不如說川普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子問題。

請繼續往下閱讀...

連賢明指出，與過去幾任共和黨總統不一樣的是，川普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好「手術式軍事攻擊」（Surgical strike），但這次攻擊能成功也因馬杜羅的支持率超低，委國民眾不會群起反彈，應該不太可能擴及其他美洲國家。但川普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。

連賢明續說，比較有趣的是，門羅主義是針對西半球，但川普是否容忍東半球，特別是亞洲，和其他國家分享權力? 這應該可以觀察接下來的韓國總統李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別？有沒有要延續當初李在明講的「務實外交」，也就是「安全靠美國，經濟靠中國」的策略。當中協議針對韓國對駐韓美軍，面對區域衝突中能否自由調派的態度可能是個重點。這可以看出來韓國是否決定要在美中之間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。

連賢明表示，很多人在問說2026期中選舉完，川普的影響力應該會大幅降低，但他都給予同樣的回答：「現在才過了300天，還有1000天。你可以希望川普消停，但日子還是要過的」。

談及台美關稅何時拍板，連賢明認為，台灣的關稅還要一些時間，因為川普還在忙其他的大事，沒空管這個小事。

「手術式軍事打擊」（Surgical strike）指以精準軍事手段摧毀目標物，如同外科手術精確切割，不同於「地毯式轟炸」的大規模攻擊所造成不必要的生命傷亡與財產損毀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法