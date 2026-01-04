阿貝爾接任CEO 波克夏正式進入「後巴菲特時代」

股神巴菲特（Warren Buffett）於2025年12月31日正式卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長一職。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，股神巴菲特（Warren Buffett）於2025年12月31日正式卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長一職，由長期副手阿貝爾（Greg Abel）接任，這標誌著波克夏海瑟威正式進入「後巴菲特時代」。

高齡95歲的美國投資傳奇巴菲特，掌舵公司長達60年。他曾把一個經營不佳的紡織公司，轉型為市值超過1兆美元（約新台幣31.37兆元）的投資巨頭。巴菲特卸下公司執行長職務後，波克夏海瑟威是否能在沒有他親自掌舵的情況下保持穩定成績，成為市場焦點。

報導指出，阿貝爾此時接手公司，正值波克夏海瑟威股價表現落後於標普500指數的敏感時期。巴菲特曾坦言，如今要找到能大幅提升公司規模的收購案十分困難。

此外，波克夏海瑟威近來逐步減持對蘋果（Apple）和美國銀行（Bank of America）等長期持股比重，同時累積創紀錄的現金，這讓一些投資人有點擔心。但同時，也為阿貝爾提供充足資源應對未來投資。截至2025年9月30日，波克夏海瑟威持有約3817億美元（約新台幣11.97兆元）現金及等值資產。

財富管理公司 Annex Wealth Management首席經濟策略師雅各布森（Brian Jacobsen）表示，雖然領導層交接可能帶來挑戰，且巴菲特的名字與波克夏緊密相連，但巴菲特已為公司順利過渡做好準備，像是巴菲特卸任執行長職務後，仍將繼續擔任公司董事長，並計畫每天會到公司支持阿貝爾工作。

在巴菲特交接執行長職務後的首個交易日（2日），波克夏海瑟威公司的B類股下跌1.15%，收在496.85美元；A類股則下跌1.41%，收在74萬4120美元。不過同日，美股主要指數則呈上漲趨勢。

