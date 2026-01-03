中國實驗猴飆漲45％、每隻飆破67萬 外媒驚爆1原因

由於生技業需求增加，中國實驗猴價格大漲。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，受中國生物技術產業需求激增，中國實驗猴的價格預計在今年初攀升至疫情以來最高水準，每隻價格可望喊到15萬人民幣（以下同，約台幣67.5萬），比2025年均價10.3萬人民幣（約台幣46.3萬）高，漲幅達45.6%。

瑞銀集團（UBS）醫藥分析師陳辰（Chen Chen，音譯）表示，在強勁的投資推動下，2025年啟動更多投資項目，加上實驗猴供應有限，推高價格。

報導說，做為臨床實驗重要指標的猴子價格，預期在今年初達到15萬，高於2025年平均價格10.3萬，創新冠疫情爆發以來最高價。

1名生技公司高層稱，受到猴子短缺的影響，部分負責執行臨床試驗的醫藥研究機構（CROs）已將計畫推遲數月，隨著越來越多候選藥物進入中後期研發階段，對於受試猴隻需求更大，短缺也會越來越嚴重。

報導指出，中國生技產業去年與阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）以及輝瑞等藥商，簽署創紀錄的藥物研發協議，使得大量資金湧入，加上生技公司IPO募資獲得熱烈回響，臨床實驗的需求激增。

