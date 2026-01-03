沒理由不相信台積電和輝達！外媒曝未來十年值得持有

台積電堪稱人工智慧價值鏈中最重要的公司之一，因為如果沒有它，像輝達這樣的晶片設計公司就無法大規模生產晶片。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達和台積電是兩檔非常值得長期投資的人工智慧（AI）股票。外媒The Motley Fool報導，這兩檔股票是未來十年值得買入並持有的股票。

目前推動市場發展的最大趨勢是人工智慧，這項顛覆性技術仍處於早期階段，因此沒有理由認為這種情況在未來十年不會持續下去。以下是專家看好輝達和台積電的理由。

1. 輝達

迄今為止，人工智慧領域最大的贏家是輝達。 該公司仍然是未來十年最有可能從中受益的公司之一。其圖形處理器（GPU）已成為人工智慧基礎設施的支柱，佔據該領域約90%的市場。然而，輝達並未止步不前，最近兩項重要的收購證明了這一點。

輝達近期收購了Slurm的開發商SchedMD，進一步鞏固了其在軟體領域的競爭優勢。 Slurm是一個用於協調AI晶片的開源軟體平台。雖然輝達會維持Slurm的開源狀態，但透過控制該平台，它可以確保其晶片能夠利用該平台得到最高效的管理。

該公司還與Groq達成了一項精明的交易，簽署技術許可協議，並將接收其大部分員工。Groq由Alphabet旗下熱門張量處理單元 （TPU） 的製造商創立，並開發了一種專為人工智慧推理而設計的晶片，稱為語言處理單元 （LPU）。輝達將能夠將這些晶片與其軟體和網路系統緊密整合，以便更好地開拓推理市場，在這個市場中，每次推理的成本是一個更為重要的考量。

輝達在人工智慧資料中心市場的地位源自於其圍繞晶片構建的生態系統。早期所有人工智慧基礎程式碼都誕生於其CUDA軟體平台，如今，基於CUDA構建的用於優化晶片以應對人工智慧工作負載的程式庫和工具，構築了一道巨大的護城河，尤其是在大型語言模型（LLM）訓練方面。

此外，其專有的NVLink互連繫統使晶片能夠作為一個強大的單一單元運行，從而避免了在人工智慧叢集中混合不同晶片的情況。

2. 台積電

另一家能夠從持續進行的人工智慧資料中心建設中獲益匪淺的公司是台積電。 台積電是全球最大的半導體製造商，在製造GPU等先進晶片方面佔據絕對優勢。製造先進晶片是一個複雜的過程，競爭對手一直難以大規模生產高良率的先進晶片。事實上，路透最近報導稱，輝達在測試後決定不採用英特爾的18A製程。同時，競爭對手三星在良率方面遇到困難後，已將重心轉向高頻寬記憶體晶片，而台積電並未直接涉足這一市場。

這使得台積電堪稱人工智慧價值鏈中最重要的公司之一，因為如果沒有它，像輝達這樣的晶片設計公司就無法大規模生產晶片。因此，台積電已成為重要的合作夥伴，與先進的晶片製造商緊密合作，幫助他們縮小晶片製程，並提高產能以滿足不斷增長的需求。

台積電預計未來幾年人工智慧晶片的需求將以超過40%的複合年增長率成長，並已開始提高其服務價格。其中包括計劃於2026年進行的大幅漲價。

總體而言，台積電是能夠從持續的人工智慧基礎設施建設中獲益最多的公司之一。同時，無論未來十年哪家晶片製造商佔據市場佔額，台積電都將最終勝出。

