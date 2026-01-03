什麼是2奈米晶片？為何台積電這麼重要！外媒全解答

生產2奈米晶片是半導體業最尖端的技術，但極其困難且成本高昂，需要先進的曝光機、對生產過程的深入了解以及巨額投資。只有少數幾家公司能夠做到，例如主導晶片製造業的台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣領先的微晶片製造商台積電表示，已開始量產下一代「2奈米」晶片。法新社探討這意味著什麼，以及為什麼這很重要。

幾十年來，隨著製造商在晶片中塞入更多微型電子元件，晶片的運算能力得到了顯著提高。這為從智慧型手機到汽車等各個領域帶來了巨大的技術飛躍，也催生了ChatGPT 等人工智慧工具的出現。

先進的2奈米晶片比以往的晶片性能更好、能效更高，結構也不同，可以容納更多被稱為晶體管的關鍵組件。據美國電腦巨擘IBM稱，2奈米新的晶片技術將有助於提高筆記型電腦的運行速度，減少資料中心的碳排放，並使自動駕駛汽車能夠更快地發現物體。

荷蘭銀行ING的高級行業策略師斯利克曼（Jan Frederik Slijkerman）表示，對於人工智慧而言，這既有利於消費設備（實現更快、更強大的設備端人工智慧），也有利於數據中心人工智慧晶片（可以更有效率地運行大型模型）。

斯利克曼告訴法新社，生產2奈米晶片是業內最尖端的技術，但極其困難且成本高昂，需要先進的曝光機、對生產過程的深入了解以及巨額投資。只有少數幾家公司能夠做到這一點：例如主導晶片製造業的台積電，以及韓國的三星和美國的英特爾。

TrendForce 分析師喬安（Joanne Chiao）表示，台積電處於領先地位，而其他兩家公司仍處於提高良率的階段，並且缺乏大型客戶。

日本晶片製造商Rapidus也正在日本北部建造一座工廠，生產2奈米晶片，預計2027年實現量產。

台積電實現2奈米量產的道路並非一帆風順。台灣檢方於去年8月起訴三人，指控他們竊取與2奈米晶片相關的商業秘密，以幫助為台積電生產設備的日本公司東京電子。檢察署當時表示，「本案涉及對台灣工業命脈至關重要的國家核心技術」。

地緣政治因素和貿易戰正發揮作用

根據《日經亞洲》報導，台積電（其客戶包括輝達和蘋果）將不會在其2奈米生產線中使用中國晶片製造設備，以避免受到美國潛在限制的影響。台積電表示，他們計劃加快在美國生產2奈米晶片的速度，目前的目標是「在本世紀末」。

兩奈米有多小？作為參考，原子直徑約0.1奈米。但實際上，2奈米並不是指晶片本身或任何晶片組件的實際尺寸，而只是一個行銷術語。相反，「數量越少，這些成分的密度就越高」。

IBM表示，2奈米設計可以在指甲蓋大小的晶片上容納多達500億個電晶體，這些電晶體比病毒還小。

為了製造電晶體，需要對矽片進行蝕刻、處理，並將其與其他材料的薄膜結合在一起。電晶體密度越高，晶片尺寸就越小；或者，在晶片尺寸相同的情況下，處理能力可以更快。

台積電已經在研發「1.4奈米」技術，據報導將於2028年左右投入量產，三星和英特爾也緊追在後。

台積電於2023年開始大規模量產3奈米製程晶片，台灣媒體表示該公司已經在台中市建設一座1.4奈米晶片工廠。

至於2奈米晶片，日本Rapidus公司表示，儘管存在巨大的技術挑戰和成本，但它們非常適合人工智慧伺服器，並將成為下一代數位基礎設施的基石。

