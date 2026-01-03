Costco將興建「巨型加油站」 當地居民不爽了

有不少Costco會員開車購物時，會順便在賣場附設的加油站加油。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販賣的商品五花八門，連汽油都有販售，價格還比其他加油站的的售價還要便宜，因此有不少Costco會員開車購物時，會順便在賣場附設的加油站加油。值得注意的是，Costco近期在美國有項擬議中的「巨型加油站」計畫，卻遭到當地居民的反對。外媒報導，Costco打算在美國加州諾瓦托市（Novato）打造有14座加油機、共28個加油車位的加油站，結果引發當地居民與環保團體的強烈反彈。反對者指出，該加油站計畫違背了該市近期通過的《氣候行動計畫》（Climate Action Plan）。

諾瓦托市目前已批准Costco在當地的Vintage Oaks購物中心現有門市旁的約1英畝（約4046.85平方公尺）土地，進行開發新建「巨型加油站」，根據規劃內容，該加油站將會有14座加油機、共 28 個加油車位，工程將在加油機上方興建一座面積約1萬平方英尺（約929.03平方公尺）的遮棚，並設置3座各4萬加侖（約15.14萬公升）的汽油地下儲槽、1座1500加侖（約5678公升）的添加劑地下儲槽，另包括控制設備、蒸氣處理裝置，以及相關的場地改善工程。

然而，諾瓦托市於 2022 年實施新設加油站禁令，並早在 2020 年即宣布進入「氣候緊急狀態」。市府方面表示，由於Costco的計畫是在禁令生效前就提出審查申請，因此上述政策並不適用於此案。

諾瓦托市所宣布的氣候緊急狀態，以及已通過的《氣候行動計畫》，目標是在 2030 年前，將溫室氣體排放量降至較 1990 年水準減少 40%。根據市府自身研究，交通運輸約占當地排放量的 64%。

反對人士認為，新設的好市多加油站不僅將增加溫室氣體排放，還可能加劇交通壅塞；其他疑慮還包括對當地空氣品質的影響，以及燃料外洩的長期風險。此外，該計畫距離受保護的濕地與一家兒科診所相當接近，也引發外界擔憂。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）本月稍早刊登的一篇投書中，一名當地居民指出，過去曾有訴訟成功阻止Costco在舊金山灣區興建加油站。當時，法官裁定存在「充分證據顯示，該計畫可能造成重大環境影響」。

