南亞科攜手供應商推動DRAM供應鏈低碳轉型 成果超標

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體南亞科（2408）於2023年偕同10家供應商夥伴，投入經濟部產業發展署所推動的「DRAM供應鏈低碳轉型計畫」，為期二年的計畫除了號召供應商夥伴以外，也結合了工研院及台灣科技大學等學界的投入，該計畫於2025年12月圓滿完成，計畫共完成26案，實際減碳成果為8536公噸，高於原預估的6300公噸，達成率135%，可說是產官學研合作最佳典範。

南亞科於去年12月30日舉辦「永續供應鏈研討會-DRAM供應鏈低碳轉型計畫成果發表」，會中除邀集參與此計畫的10 家供應商夥伴外，同時也邀請經濟部產發署、工研院及台科大等共同出席分享成果及經驗交流。南亞科執行副總經理蘇林慶表示，面臨碳有價時代來臨，南亞科在積極投入10奈米級先進製程技術自主研發的同時，仍持續推動供應鏈低碳轉型，希冀透過產學技術合作、跨產業能力共享與數位工具導入，協助供應商共同提升低碳轉型動能，形成具韌性且更具競爭力的永續產業鏈。

南亞科表示，「DRAM供應鏈低碳轉型計畫」從2023年11月啟動，透過與台灣科技大學與工研院合作，從「能力建置」、「數位工具」、「低碳技術導入」三大面向推進，協助10家關注供應商全面提升碳管理能力，原定目標為兩年減碳6300公噸，計畫執行共完成26案，實際減碳成果為8536公噸，達成率135%。

南亞科說明，計畫主要成果包括：

1、產品碳足跡盤查與數位查證：協助供應商完成15支關鍵產品碳足跡量化，並導入碳足跡標準化查證流程，提升碳數據透明與有效性，並建立在地化碳係數資料。並將這項工作成果以南亞科技DRAM供應鏈低碳轉型為案例，由台灣科技大學於Going Green EcoDesign 2025研討會中發表說明。

2、建置雲端碳管理與數位查證平台：導入雲端數位碳管理平台，協助10家關注供應商更有效率管理碳排放來源、追蹤減碳績效、避免人為計算疏失，並降低查證行政成本。

3、碳排放熱點分析與低碳技術改善：透過碳排放熱點分析、碳排預測等創新方法，持續精進節能減碳作為，包括VOCs處理設備沸石轉輪節能改善，每年可節省天然氣12.9萬立方公尺，約減少243公噸碳排放、空調再熱盤管熱回收，每年可節電67.5萬度，約減少333.4公噸碳排放、製程端改用空調箱MAU01a變頻器，減少85%無塵室自動調節出風靜壓的用電量；提升空壓機能效，減少37%產生再生晶圓製程所需壓縮氣體的用電量；將廢熱回收壓縮，去除空氣中水分，再供應給生產設備使用，成功減少75%用電量。

南亞科指出，該公司的永續表現，於2024年首次榮獲摩根史坦利資本國際 （Morgan Stanley Capital International, MSCI） ESG「AA」評級，連續第四年入選道瓊永續世界指數 （DJSI World Index） ，連續第五年獲得 ISS （Institutional Shareholder Services） ESG企業評比最佳「Prime」等級，並第七度獲得上市公司治理評鑑排名前5%殊榮，充分肯定公司在永續治理與長期價值的深耕成果。

