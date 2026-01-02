2025亞洲製造業強健 AI助力台韓表現最亮眼

台韓製造活動受惠於人工智慧（AI）的強勁需求。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕標普全球2日公佈的採購經理人指數（PMI）顯示，隨著出口訂單升高，亞洲製造大國以更加穩健的表現結束2025年，尤其台灣與南韓，在強勁的人工智慧（AI）需求以及新產品的推出下，製造活動在12月中止數月的下滑，重回成長區間。

凱投宏觀亞洲經濟學家坦登（Shivaan Tandon）指出，多數亞洲經濟體將持續受惠於供應鏈轉移出中國的華府要求，以及全球對AI相關硬體的強勁需求。他說，「近幾月，多數國家的出口激增，我們認為，亞洲以出口為導向的製造領域，短期前景仍然樂觀」。

數據顯示，台灣12月PMI從11月的48.8上升至50.9，為10個月來首度突破50榮枯線。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）經濟副總監費德斯（Annabel Fiddes）說，「台灣製造業風光結束2025，在需求趨於強勁下，企業進一步提高生產，並擴展新業務；跡象顯示，企業預期2026持續復甦動能，製造商增加庫存，對未來出口抱持更樂觀的態度」

南韓PMI也從49.4上升至50.1，為9月以來進入擴張區間。這兩個經濟體是全球最大半導體生產國，大幅獲益於蓬勃的AI市場。南韓的PMI調查顯示，新訂單增幅創2024年11月以來最大幅度。

標普全球市場財智經濟學家巴蒂（Usamah Bhatti）指出，「製造商表示，新產品的推出以及外部需求的改善，驅動銷售上升，12月對前景的信心也顯著增強，達2022年5月以來的最高水準，這反過來鼓勵企業提高就業水準與採購活動」。

雖然其他亞洲國家的工廠活動維持成長，但印尼與越南僅略微擴張，印度製造業活動從11月的56.6降至55，為兩年來最低值，但成長速度仍冠居區域。

中國週二公佈PMI數據顯示，在假期前的訂單激增下，其製造活動意外反彈。另外，新加坡2日公佈2025經濟成長4.8％，創2021年以來最大增幅。

