航空三雄飛更高 2026年進入交機高峰期

星宇航空2026年將交機十四架，創成立以來新高；圖為董事長張國煒。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕因應市場需求，以及航線規劃，國內航空三雄自2026年起將進入交機高峰期，其中，星宇航空2026年將交機十四架，創成立以來新高，而華航2026年除將迎接全新787機隊，也將交機八架，長榮航空則將在自2028年起進入交機潮。若波音、空巴順利交機，國航將陸續迎接新機交機潮，一解疫情後的缺機荒。

星宇目前機隊規模為二十九架，2026年將有六架A350-1000、五架A330-900、三架A321neo 交機，在十四架新機加入營運後，不僅總機隊規模將達四十三架，客、貨運的運力分別提高二十五%、三十%，而隨著新機引入，2026年下半年規劃開闢二條歐洲航線，且不排除2026年底前開闢大洋洲新航點。

華航2026年將迎接全新787機隊，樂觀預估787可交機七架，並引進八架A321neo、三架 A350-900，再加上汰換A330-300、737-800十架，總計2026年將增加八架新機，推升客機機隊數達七十五架。另外，華航目前有十八架貨機，包括八架744F、十架777F，將陸續引進四架777-8F，並逐年汰換744F。

長榮航空目前機隊共計八十九架，2026年預計增加二架787-9，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，預計2027年至2033年引進二十四架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付十八架A321neo窄體客機，換言之，自2028年起進入交機潮，且為持續提升市場競爭力，並維持2027年A350-1000引進後長程廣體機隊客艙產品一致性，2026年起將進行波音777-300ER客艙升級作業，預估客艙升級架數將達二十架，將全面升級各艙等座椅、機上娛樂系統及客艙整體環境，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

