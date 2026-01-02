台美關稅談判最新進度曝 龔明鑫：可能與他國一起公布

台美關稅談判已進入最後階段，經濟部長龔明鑫今（2日）表示，大致上已經都有共識了，現在就是等最後的總結會議。（法新社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判已進入最後階段，經濟部長龔明鑫今（2日）表示，大致上已經都有共識了，現在就是等最後的總結會議，已看到美國非常積極跟其他國家陸續達成協議，推測會一起公布。

龔明鑫提到，從報導上來看，已知美國最近同步與多國展開密集談判，因此相關時程仍需配合整體進度，可能會一起公布，可能要稍微等一下。

請繼續往下閱讀...

另外，近期包括仁寶、緯穎等大廠前進美國與墨西哥增資，引發外界擔憂。龔明鑫也說，立足台灣、佈局全球本來就是發展原則，而這些廠商是最後終端在海外做組裝，以台灣來講，土地、人力確實也沒有那麼多。但他強調，台灣最好的核心技術與附加價值都留在台灣。

龔明鑫提到，投審司去年前11月核准（備）對外投（增）資金額，總計362億9717萬4000美元，較上年同期減少17.98%，是比前一年還少，本來就在預料當中，而主計總處統計去年民間投資實質成長仍有近10%，顯示國內投資動能強勁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法