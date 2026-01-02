00918新兵超嗨！投信買超前10大拿下7席 這檔金融敲近4萬張最狂

00918新兵超嗨！投信買超前10大拿下7席，玉山金敲近4萬張最狂。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026台股開紅盤，在台積電飆1585元，指數大漲386點，收29349點，雙雙再創新，而00918正值換股期，而此次新增14檔新兵中，有7檔登上投信買超前10大，而7檔新兵中又以玉山金最狂，投信已連13買，週五（2日）買超放大到3.98萬張霸榜，受投信一路力挺，股價今上漲1.04%，收34.1元，成交量放大到6.17萬張。

週五投信買超前10大個股中，只有中信金、華邦電與長榮3檔個股，不是00918新兵，而新兵中又以玉山金最狂，直衝榜首。

至於週五投信買超前10個股，依序為玉山金（2884）3萬9884張、亞泥（1102）1萬9076張、中信金（2891）1萬1245張、宏碁（2353）1萬478張、華邦電（2344）1萬161張、國泰金（2882）8484張、大成鋼（2027）7585張、長榮（2603）4684張、技嘉（2376）4260張、國巨*（2327）4100張。

