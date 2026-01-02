勞保紓困貸款申貸截止 逾12萬人申請、金額突破125億

勞保紓困貸款1月2日下午4點截止申請。資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕被譽為勞工「救命錢」的10萬元勞保紓困貸款，於1月2日下午4點截止申請。承辦銀行土地銀行初步統計，累計申請案件數達12萬6077件，申貸總金額約125.8億元；其中已核准案件9萬7218件、金額約97.1億元。

土銀指出，上述數據為銀行系統即時彙整結果，最終統計仍須納入1月2日當天臨櫃辦理，以及部分郵寄與線上申請案件，實際數字可望再微幅增加。

請繼續往下閱讀...

土銀自2003年起承辦勞保紓困貸款，至今已邁入第23年。為提升服務效率與便利性，近年持續強化數位系統功能。以去年為例，勞保紓困貸款受理案件共10萬4712件、貸款金額約104.58億元，其中超過99％採線上申請並自動撥款，數位化成效顯著，協助勞工即時取得資金周轉。

勞保局今年開辦115年度勞保紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%。還款方式為前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。

依規定，凡參加勞工保險年資滿15年，且無欠繳勞保保險費及滯納金，未曾申貸勞保紓困貸款，或曾申貸但已全數清償本金及利息者，皆符合申請資格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法