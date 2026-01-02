台股創高！龔明鑫看好AI 2026經濟成長3.54％僅是「地板」

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台股持續創高，經濟部長龔明鑫今天（2日）受訪提到，對今年台灣的經濟展望仍舊樂觀，他分析，當前的AI趨勢非常強勁，帶動半導體、AI 伺服器需求，主計總處預估今年台灣經濟成長率為3.54%，龔明鑫則認為，這可能是地板數字，有機會高於主計總處預估。

龔明鑫今天出席經濟部業務會報會前受訪。他被問到台股持續創高，對今年經濟展望釋出樂觀看法，他說，主計總處去年對台灣經濟成長率預估為7.3%，今年則是3.54%，但他認為有機會比預估值更高。

龔明鑫分析，目前主要現在的經濟成長主要還是based on AI 發展，看起來趨勢不變，尤其國際間對於半導體或是 AI Server非常強勁，甚至輝達創辦人黃仁勳很可能還要再到台灣來鞏固（輝達的）產能需求，「趨勢看起來還是非常明顯」。

但龔明鑫強調，傳統產業也有挑戰，根源主要還是因中國國內不景氣，很多的產品都拋售到國際市場上來「低價傾銷」，尤其中國在美國市場不好的情況之下，（中國對全球貿易）順差還可以高達一兆美元，很難想像其他國家像這樣的情況能夠承受多久。

龔明鑫說明，台灣也沒有辦法去期待說中國情況會多久才能更改善，政府已編列特別預算，可執行到2027年，利用這兩年的時間盼傳統產業能改變體質，做出產品差異，如透過數位化提升效率或資訊安全可區隔等，否則你跟他（中國）拼價格，大概沒有辦法，因為他（中國）甚至是賠本在賣，擺脫他們（中國）的紅海競爭。

