LTN經濟通》強震後的反應 成就台積電霸業關鍵

強震一來台積電就會出現主動回廠「加班潮」，引發熱議。（美聯社資料照）

強震一來 台積電工程師全員回廠

〔財經頻道／綜合報導〕2025年12月27日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，其中科技業重鎮新竹縣市震度達4級。晶圓代工龍頭台積電（2330）部分廠區一度達到預防性疏散標準，隨即啟動既定應變機制。不過，地震過後，新竹科學園區周邊道路迅速湧現車潮，再度出現「強震一來、工程師全員回廠」的特殊現象，引發網路熱議。

地震發生後，社群平台上湧現大量工程師與設備商的貼文，有人直呼「高速公路紫爆」，也有人形容「曝光機台一百多台全數停機」、「設備商今晚不用睡了」。不少網友好奇，為何地震總是與台積電加班畫上等號？對此，業界人士解釋，晶圓廠內設備極為精密，一旦發生地震，機台會立即啟動自我保護機制停機，後續必須由工程師逐一檢查、校正，確認無誤後才能復機，確保製程穩定與良率不受影響。

1227強震後，深夜新竹科學園區附近多路段出現壅塞。（圖擷自Google Map）



強震過後 竹科道路紫爆

熟悉產線運作的工程師指出，部分製程可透過重工補救，但也有不少步驟一旦中斷就只能報廢，尤其蝕刻、薄膜等關鍵環節，往往是以「整批」為單位計算損失。隨著製程愈趨先進，單片晶圓成本水漲船高，只要地震發生，產線上的每一秒都牽動龐大金額，因此不分職務、輪班或假日，相關人員幾乎都必須即刻返廠支援。

事實上，台積電「地震即召回」的工作文化早已不是首次引發討論。台積電資深高層、前人資主管何麗梅過去接受外媒訪問時便直言，工程師心中都有默契，只要地震發生，無論時間多晚，都得立刻趕回公司。《CNN》亦曾指出，台積電掌握全球晶片供應命脈，卻身處地震、颱風頻繁的台灣，這也使得即時應變能力成為企業生存關鍵。

台積電資深高層何麗梅過去接受外媒採訪時直言，工程師們都知道，就算地震發生在半夜「也得趕回公司」。（圖擷自PTT）

晶片生產員工24小時待命 東亞特有文化

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈分析，晶片製造、測試與封裝本質上屬於高度勞動密集產業，必須隨時待命，這種隨傳隨到的工作文化在台灣、日本等東亞國家已行之有年，但若放在美國或德國等重視工時界線的國家，恐怕將面臨適應上的挑戰。

就此次1227強震而言，竹科與中科部分晶圓廠傳出石英爐管、石英舟及生產中晶圓受震損，部分敏感設備需停機調校。不過，台積電在地震發生後短短10小時內即公告，廠區已恢復正常營運，影響控制在最低程度。公司也強調，工安系統全程正常運作，僅少數廠區進行預防性疏散，隨後即全數復工，未接獲結構性損壞通報。

晶圓廠機台設備精密，若遇到地震需要停機調校。（路透資料照）

2024年花蓮地震 台積電曾認列30億損失

供應鏈人士指出，雖然震度4級未達建築損害門檻，但EUV等高精密曝光設備對震動極為敏感，停機後勢必影響部分在製晶圓。尤其先進製程單位價值高，即使良率出現微幅波動，也可能反映在第4季營業成本。回顧過往，2024年4月花蓮7.2強震，台積電曾認列30億元損失；前年嘉義6.4強震，損失更達53億元，市場高度關注此次地震是否重演衝擊。

外媒則認為，台積電此次幾乎毫髮無傷，關鍵在於長年持續投入抗震工程。921大地震曾為台積電帶來沉痛教訓，之後無塵室採用雙層隔震結構，機台加裝航太等級阻尼器，並廣泛部署緊急發電系統與自主研發的地震預警機制。正因如此，面對規模7.0強震，台積電仍能在極短時間內恢復產線，展現其在全球半導體供應鏈中無可取代的韌性與關鍵地位。

