LTN經濟通》2025最強商品 狂飆幅度勝黃金

2025年白銀經歷史詩級飆漲。

白銀是2025年商品市場黑馬

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，白銀成為全球商品市場最受矚目的焦點之一。全年價格累計漲幅超過140%，一度突破每盎司80美元，遠高於年初約29美元水準，不僅大幅超越同期約上漲60%的黃金，更讓白銀一躍成為市場中的「超級黑馬」。這波行情吸引大量資金與投資者目光，也引發市場對其可持續性的熱烈討論。

白銀此輪暴漲並非單純投機炒作，而是多項基本面因素疊加的結果。首先，白銀被美國列為關鍵礦產之一，供應端本就受限。由於白銀多半為銅、鉛、鋅等金屬的伴生產物，其產量難以因價格上升而迅速擴張，結構性供給彈性不足，成為價格上漲的重要基礎。

需求面則展現更強勁的支撐力。白銀在市場中同時扮演「避險貴金屬」與「工業金屬」的雙重角色。隨著新能源、電動車、AI 基礎建設及綠能產業快速發展，白銀作為導電性最佳的金屬之一，被大量應用於太陽能光伏板、電動車、電子設備、5G 與半導體製程。統計顯示，全球工業用銀需求已在2024年逼近歷史高點，並於2025年持續維持高檔，形成長期結構性需求。

白銀在市場中具有「雙重角色」：既是傳統貴金屬避險資產，也是重要的工業金屬。

低利率環境提高白銀投資誘因

宏觀環境同樣推升白銀行情。2025年全球地緣政治局勢持續緊張，包括中東衝突、俄烏戰爭未歇，加上銀行體系波動頻繁，使避險情緒升溫，資金轉向黃金與白銀等實體資產。同時，市場押注美國聯準會未來可能進一步降息，低利率環境提高了非孳息資產的吸引力，而美元走弱也降低了以美元計價的白銀成本，吸引國際買盤進場。

在黃金價格屢創新高的背景下，白銀「價格親民」的特性亦成為優勢。相較黃金，白銀投資門檻較低，對散戶與部分機構更具吸引力；同時，白銀價格波動性高於黃金，也使其成為偏好高報酬投資人的標的，進一步放大漲勢。

投資型資金的湧入，則是推升白銀價格的另一關鍵力量。大量資金透過白銀 ETF 與期貨市場進場，在供需本就吃緊的情況下，進一步推高價格。然而，這也埋下波動風險。相較黃金，白銀市場規模較小，交易量僅約為黃金的九分之一，流動性有限，一旦資金進出劇烈，價格極易出現大幅震盪。

近幾年黃金價格屢創新高，對散戶、政府與鑄幣廠而言，白銀投資門檻較低，因此吸引大量人參與。

白銀後市看法兩極

高盛等投行即提醒，白銀缺乏像黃金那樣由全球央行作為儲備資產的長期需求支撐，一旦投資資金出現撤離，價格可能遭遇「不成比例」的回調。部分分析師也指出，近期白銀的急漲帶有明顯投機性特徵，未必完全反映基本面變化，短期內不排除出現顯著修正。

即便如此，仍有不少市場人士認為，白銀正站在長達20年甚至更久的上升週期起點。部分樂觀預測甚至認為，未來幾年白銀價格有機會上探每盎司125美元以上，關鍵仍在於新能源轉型與高科技產業對白銀的長期需求是否持續擴張。

總結來看，2025年白銀大漲是供應受限、工業需求強勁、美元走弱與避險資金湧入共同作用的結果。展望2026年，多數觀點仍偏多，但在價格已大幅墊高的情況下，波動風險亦同步上升。投資者若參與白銀市場，除了關注長期趨勢，更須審慎評估風險與資金配置，避免在高波動中承擔過度風險。

展望2026年，多數市場人士仍看好白銀的上漲趨勢。

