出貨動能受限!中鋼12月出貨78.6萬噸 今年鋼市展望趨正向

中鋼集團去年12月出貨動能受限。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公布最新營運統計，去年12月集團（含中龍）合計出貨量為78.6萬噸，受外銷船期與年底客戶盤點影響，較上月減少5萬噸，也小幅落後原定目標。儘管短期出貨動能受限，但中鋼對2026年鋼市前景持樂觀態度，預期在全球庫存去化與政策調控下，市場有望迎來復甦。

觀察12月數據，中鋼單月出貨60.8萬噸，較目標63.8萬噸少3萬噸；中龍則繳出17.8萬噸的佳績，較目標16.2萬噸多1.6萬噸。

請繼續往下閱讀...

中鋼指出，12月內銷市場表現穩健，因下游接獲急單，出貨量達42.9萬噸，優於預期；外銷則因東北季風影響航速，導致出貨35.7萬噸略低於目標。

展望未來，中鋼指出三大關鍵利多：首先，中國將於2026年起強化出口管理，可望遏止低價鋼材傾銷，助攻亞洲鋼價築底；其次，隨著美國進入降息週期，基礎建設與製造業動能將於明年初重啟；最後，歐洲庫存已達歷史低點，補庫需求呼之欲出，且結合東南亞基建動能，今年鋼鐵需求仍不看淡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法