保證買到！台電「小額綠電」今年改採申購 每度5.8元-6.3元

〔記者林菁樺／台北報導〕小額綠電回來了!台電今宣布2026年小額綠正式開賣，和過去競標制度不同，首度改為開放申購制，只要洽台電各區處填寫申請單就買得到。而為貼近企業短期綠電需求，台電今年產品主打短期轉供，有「1年型」以及2個月的「選月型」區間，另搭配日間或全日型方案，價格介於5.8元到6.3元，比中小企業平價綠電4.3元高出約4成。

台電配合國內企業需求，2023年底起銷售台電自家的南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等案場綠電，以活絡國內綠電交易市場。台電每年也不斷改版，大額度、冬日加購等都受到企業歡迎。

台電參考過去綠電銷售媒合結果，1年期商品備受青睞且用戶用電特性多元，因此今年小額綠電商品鎖定短期轉供，企業可依自身需求靈活搭配，提升購電彈性。

台電今年推出「1年型」與「選月型」商品。台電說明，「1年型」商品今起受理申請至2月28日止，於完成申請後的次月1日開始轉供1年，轉供期限至2027年2月28日。

1年型商品可以因應企業營運型態選擇「日間型」、「全日型」2種方案，其中「日間型」為每度5.8元，主要鎖定約從上午7點營業至下午5點的用戶，會以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；「全日型」則為每度6元，鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，則以光電、風電搭配媒合匹配。

台電小額綠電新推出「選月型」商品，將可成為企業短期應急或彈性搭配的好幫手。「選月型」也相較於過去冬日加購商品限定於10月至12月轉供，更具彈性，今起至2月28日開放申購，轉供期間可指定2至3月、或3至4月、或11至12月，每度6.3元。

另外，台電今年也開放同一電號可同時購買「1年型」及「選月型」商品，但考量轉供起迄期間可能不同，須分開填寫申請單。申購皆要以1萬度為單位申購，其中1年型商品上限度數為100萬度，用戶可自訂每月轉供度數上限；而選月型商品則是每月固定轉供度數，每月最多10萬度。

相較於去年11月經濟部也推出「中小企業平價綠電專案」，競標底價設定每度4.3元。台電此次小額綠電價格訂在5.8元到6.3元，高出不少，台電發言人黃美蓮解釋，過去小額綠電採競標制度，決標價格約5.5到6元，今年改為申購制，訂價有納入參考，且相對目前市售綠電約5.5元上下，沒有差異太大。而選月型因是短期2個月轉供，且沒有時段限制，因此本次訂價最高達到6.3元。

