漢翔高層異動！曹進平升任董事長 莊秀美升總經理

漢翔（2634）今天公告高階人事異動，由總經理曹進平升任董事長。（漢翔提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢翔（2634）今天公告高階人事異動，經1月2日董事會通過，由總經理曹進平升任董事長，原總經理一職由副總經理莊秀美接任，相關職務異動自即日起生效。

曹進平曾任空軍司令部副司令、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等職務，亦是飛官出身，曾任幻象2000戰鬥機種子教官、國防部駐法武官。

曹進平專業軍事背景、完整的領導歷練，在國防事務協調、領導管理與對外溝通具備豐富經驗，均與漢翔業務緊密契合，將能帶領公司穩健發展，邁向新里程。

曹進平去年7月1日接任漢翔總經理一職，期間積極熟悉公司業務，迅速進入角色；8月下旬同時代理董事長職務，持續加強履約進度、國際合作與新業務爭取，亦是現任台灣區航太工業同業公會理事長及台灣卓越無人機海外商機聯盟主席。

莊秀美在漢翔公司任職多年，曾任業務處副處長、物料處處長、經管法務處處長，109年起升任副總經理，督導工程處、物料處及資訊處，熟悉各項業務運作及公司治理營運，也是現任台灣區複合材料工業同業公會副理事長、台灣區航太工業同業公會常務理事，在國際航太與國防市場具備豐富的產業經驗及宏觀視野。

