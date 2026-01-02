高雄橋頭科學園區提前啟用 拚帶動1800億年產值

橋科聯外主要道路已完工。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄新市鎮「橋頭科學園區」在中央與地方合作下，大幅縮短3年興建時程，主要道路已完工，六個區段徵收公共工程預計於今年4月前陸續完工，今（2日）提前正式啟用，目前已有26家廠商核准設廠，未來預計創造1萬1千個就業機會、帶動1800億年產值，成為南台灣半導體S廊帶的關鍵據點。

橋科工程經費由新市鎮開發基金挹注逾116億元，採「東產西住」分區開發模式，並導入再生能源、智慧電網、循環水系統及IoT智慧監測等技術，更特別保留草鴞棲地與設置生態滯洪池，打造兼顧科技發展與環境永續的智慧園區，未來將成為車用、工業、醫療、航太及5G AIoT等半導體產業發展重鎮。

包括內政部長劉世芳、南科管理局長鄭秀絨、高雄市副市長李懷仁及企業代表等，今天參加祈福啟用典禮。劉世芳表示，橋頭科學園區是2026年第一個啟用的園區，希望能成為「龍頭科學園區」；她也感謝陳其邁市長支持，帶動南台灣半導體S廊帶，不只台積電進駐，未來包括賴總統推動的無人機智慧科技產業，或相關的醫療智慧產業，都可以慢慢往外擴充，帶動南台灣發展。

對於橋科的開闢，當地里民覺得大卡車進出，帶來交通困擾，劉世芳也接獲陳情，會請交通部與市府一起協助解決。

南科管理局長鄭秀絨指出，橋科招商部分，市府也很幫忙，目前已核准26家廠商投資設廠，其中7家華騰、鈦昇、鴻華、新特、智崴、凱舟、信紘進駐同步施工。華騰已預計1月13日啟用、智崴預計今年第1季啟用，廠商都訂單滿滿，期盼橋科能帶動半導體相關供應鏈落地在高雄，引進更好工作機會。

內政部國土署指出，橋科園區區段徵收公共工程分6區、12標案，目前工程進度順利，第一至第三區均預計今年1月可望完工、第四區預計3月完工、第五區4月完工、第六區2月完工。

高雄市經發局指出，橋科是南台灣半導體S廊帶的關鍵據點，產業規劃涵蓋半導體、航太、智慧機械、精準健康及產業創新五大領域，園區預計創造約1萬1千個就業機會、帶動1800億年產值；園區規劃涵蓋產業專用區、住宅區、商業區、公園綠地及道路等公共設施，將帶動產業發展與人口移居。

