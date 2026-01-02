看病會「破產」？ 美國近3成家庭放棄治療 竟是「這原因」

美國醫療悲觀情緒創新高，約3成家庭被迫放棄治療。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一項最新民意調查顯示，美國民眾對國內醫療體系的悲觀情緒已攀升至歷史高點，「醫療成本失控」正成為壓垮家庭財務的核心焦慮。對愈來愈多美國人而言，看病不再只是健康問題，而是一場可能動搖整個家庭經濟基礎的風險。

根據蓋洛普針對全美50州的調查結果，約20%成年人表示，家中曾有人因無力負擔藥價而放棄購買處方藥；更有高達30%的家庭坦言，曾因醫療費用過高而直接放棄就醫，兩項數據皆創下歷史新高。

根據非營利機構 West Health–Gallup Center on Healthcare 最新發布的全國性調查，高達29%的受訪者將「醫療費用過高」列為當前美國醫療體系最嚴重的問題，比例創下自1987年該調查啟動以來的歷史新高之一。與此同時，對醫療成本感到滿意的民眾比例同步跌至谷底、僅剩16%。

整體而言，美國民眾對醫療體系的信任度也持續下滑。調查顯示，僅24%的受訪者對全國醫療保障狀況給予正面評價，刷新該機構20年來最低紀錄。對制度持負面看法的人數大幅增加，其中23%的民眾直言美國醫療體系「已陷入全面危機」，另有47%認為體系存在「嚴重結構性問題」。

凱澤家庭基金會（KFF）資深政策分析師偉傑指出，醫療服務並非一般可自由選擇或比價的商品，病患往往在毫無議價空間、資訊不對稱的情況下被迫承擔支出，使醫療費用成為一項高度不可預測、卻又無法避免的剛性支出，民眾對成本的焦慮「完全合乎情理」。

West Health 總裁拉什則警告，美國民眾對醫療可負擔性的憂慮已來到歷史高峰，這不只是政策層面的抽象討論，而是真實地掏空家庭積蓄、侵蝕健康保障，甚至迫使患者在財務與生命之間做出殘酷選擇。

拉什直言，當大規模的民眾被迫放棄治療，已不只是個人問題，而是公共政策必須正視的警訊。

