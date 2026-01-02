台灣還搭得到！「空中女王」波音747退役倒數 全球只剩4家在飛客運

漢莎航空預計於 2026 年自法蘭克福，安排波音747執飛 21 條航線，合計至少1.1萬班航班，約占截至 11 月的所有波音747定期航班的 62%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕波音公司（Boeing）出產的波音747（Boeing 747）曾是一代經典機種，有著「空中女王」美譽，隨著各大航空公司逐漸採用燃油效率更高的廣體客機，波音747也迎來生涯尾聲，正逐步退出歷史舞台。外媒指出，到了 2026 年，全球僅剩4家航空公司仍有營運波音747的「客運航班」，因此對於許多航空迷而言，要完成搭乘波音 747 的「人生清單」，如今只能寄望在這些公司上，值得注意的是，在台灣還是可以搭到波音747，因為南韓的大韓航空（Korean Air）仍有安排零星的波音747，執飛台灣桃園國際機場（TPE）與仁川國際機場（ICN）的航線。

《商業內幕》報導，根據航空數據分析公司 Cirium 的資料，2026 年全球只有4家航空公司仍有營運波音747的客運航班，包含中國的中國國際航空（Air China）、大韓航空、德國的漢莎航空（Lufthansa）以及俄羅斯的羅西亞航空（Rossiya Airlines），計劃於 2026 年合計執飛約1.65萬班波音 747 航班，目前的航班時刻表已公布至 2026 年 11 月。

這數字較新冠疫情之前的 2019 年大幅下滑，當年同期共有 25 家航空公司安排近 7 萬班波音 747 航班，等於減少約 76%。2025 年全年大約安排 1.75 萬班航班；雖然 2026 年 12 月的數據尚未公布，但整體趨勢顯示，2026年的狀況將與2025年相差不遠。

波音 747 航班整體數量減少，反映出航空產業正全面遠離這款老化的「空中女王」。由於波音 747 引擎的油耗與成本效益，已無法與新世代雙引擎廣體客機競爭，航空公司紛紛轉向如空中巴士 A350 或即將推出的波音 777X 等機型。

目前仍把波音747拿來執飛客運航班的航空公司是少數，航線主要集中於美國與亞洲，另有少數歐洲城市仍有服務；羅西亞航空則是僅在俄羅斯國內航線使用波音 747。

依 Cirium 數據，漢莎航空預計於 2026 年自法蘭克福，安排波音747執飛 21 條航線，合計至少1.1萬班航班，約占截至 11 月的所有波音747定期航班的 62%。

其次是中國國航，至少安排 4600 班波音747航班、涵蓋 6 條航線；大韓航空至少安排 1150 班航班、涵蓋 5 條航線；羅西亞航空則至少安排 1000 班航班，自莫斯科出發執飛 6 條國內航線。

目前大韓航空仍有約10多班零星的波音747航班飛往香港、東京與台灣，不過大韓航空也指出，波音747 的冬季航班表尚未最終確定。羅西亞航空方面，則另有一班於今年 1 月飛往加里寧格勒（Kaliningrad）的單次航班。

在所有仍在營運的波音747航線中，中國國航同時擁有最長與最短航線：飛往紐約的航線全長 6,838 英里，飛行時間約 17 小時；飛往上海的航線僅 667 英里，飛行時間約 2.5 小時。

