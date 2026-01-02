2025美股贏家、輸家揭曉 !《彭博》點名「這檔最猛」連3年大漲3位數

彭博揭曉，2025年美股贏家和輸家。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年剛結束，美股多頭已是第三年，標普500指數在2025年上漲超過17%，主要是受人工智慧熱潮所推動，但這一年對投資人而言，可說是「冰火交織」。《彭博》指出， 2025年該指數表現最佳的十檔股票中，有3檔是資料儲存公司，而AI行情不再只集中在晶片股，而是明顯向外擴散。

《彭博》也盤點了2025年美國股市的一些最大贏家和輸家。其中，個股表現方面，AI 軟體公司Palantir連續3年繳出3位數漲幅，成為散戶與話題投資的代表。

贏家部分，包括新人工智慧領導者、標普500指數新增成分股，其獲勝的個股包括Palantir、華納兄弟探索頻道；輸家部分，包括必需消費品、零售業，失敗個股包括莫利納醫療保健公司（Molina Healthcare）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）和森特恩公司（Centene）的股價均下跌超過30%，淪標普500指數中表現最差的25檔股票之列。

《彭博》指出，去年AI行情除了半導體，與資料中心建置高度相關的企業，包括資料儲存、機房基礎設施、散熱與電力系統也全面受惠。其中，大型雲端服務商，例如微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta，未來一年承諾投入超過4400億美元（約新台幣13.8兆元）擴建AI能力，直接推升資料儲存相關公司股價，讓它們一舉躋身指數年度表現前段班。

指數成分股的變動，也成為今年另一個推升股價的關鍵因素。多家新納入標普500的公司，在被動資金與市場關注度同步湧入下，部分個股出現驚人的漲幅。

相對地，輸家名單同樣醒目。受到關稅政策不確定性、通膨回溫以及消費信心轉弱影響，民生消費與零售類股普遍承壓，多檔過去的穩健型股票跌入標普500年度表現後段，包括服飾、餐飲與品牌消費股，在成本上升與需求轉弱的雙重夾擊下，修正幅度尤其明顯。

醫療保險族群則是另一個讓投資人失望的板塊。原本市場期待政策方向轉變能帶來利多，但藥價壓力與政策不確定性，反而拖累股價表現，多檔大型保險股跌幅居前。不過，也已有部分資金開始進場，押注市值修正後的反彈機會。

