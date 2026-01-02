UNIQLO後背包不到5000日圓賣翻了！大容量、防潑水被讚「CP值爆表」

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾。日本媒體最近指出，UNIQLO所推出的「機能後背包」（ファンクショナルバックパック）不僅適合日常使用，也非常適合 1至2 晚的短途旅行，是CP值爆表的單品，

根據日媒《Diamond Online》報導，UNIQLO的「機能後背包」售價為 4990 日圓（約1017元新台幣），顏色共有灰色與黑色兩款，尺寸為高45公分、 寬 29.5公分 、厚15.8 公分，容量約 23 公升，後背包正面上下各配置一個大型口袋，整體設計走極簡風格，沒有多餘裝飾，搭配霧面質感，外觀看起來相當俐落。

由於布料具有一定挺度，不易變形，看起來相當有型；側面線條修長、不顯臃腫。底部厚度充足，即使包內沒有放東西也能自行站立，收納時相當方便。

機能後背包的上、下2個外側口袋皆配有拉鍊設計，可防止物品掉落，內部還設有分隔口袋，讓收納更有條理。口袋大小約可放入一本單行本，容量相當充足，可收納手機、行動電源、手帕、筆記本等各種隨身小物。

上方口袋內還貼心設計了附繩環扣，鑰匙掛在上面就不怕在包內迷路，拿取也相當方便。

主收納空間採大開口設計，雙拉鍊一拉開便是一個寬敞的置物空間。背面設有可放置筆電與 A4 文件的專用隔層。根據官方說明，可收納至 15 吋筆電；實際放入 13 吋筆電後，仍有相當大的餘裕。隔層具備良好緩衝性，可有效保護筆電。

報導指出，主收納空間內僅此一個隔層，沒有其他小口袋，是稍嫌可惜的地方。若作為旅行用途放置大型行李或許不是問題，但若是日常通勤使用，如果能多一些分隔口袋，小物整理會更加方便。

此外，包包左右兩側皆設有可放置寶特瓶或折疊傘的側袋，深度充足，600ml 寶特瓶也能穩定放入。再來，包包背部設有厚實的軟墊，背起來十分柔軟；肩胛骨與腰部接觸的位置採用網眼材質，透氣性極佳。

包包外層有著可防小雨程度的防潑水加工，但在豪雨天氣時不建議使用。而上方口袋的拉鍊採用防水拉鍊設計，可防止雨水從拉鍊滲入。不過，其餘拉鍊並未採用防水設計，收納物品時仍需留意。

UNIQLO官方網站的使用者評價中，出現了「不到 5000 日圓 CP 值爆表」、「容量大、每天都能輕鬆使用的萬用後背包」、「時尚又好收納」、「外觀看似小巧，其實超能裝」等高度好評。

報導提到，無印良品的「可減輕肩膀負擔撥水加工鋪棉後背包」（肩の負担を軽くする 撥水 リュックサック）也是不錯的選擇，售價為 3990 日圓（約813元新台幣），尺寸不大不小，恰到好處。背在身上不會過於搶眼，無論是外出或通勤都很合適。

其外層同樣具備防潑水加工，遇到小雨時能有效阻擋水滴，尺寸為高 43 公分、 寬 32公分 、 厚 14 公分，約可剛好放入 3 瓶 2 公升寶特瓶；耐重約 20 公斤，即使裝滿行李也能安心使用，實用性相當高。

UNIQLO的「機能後背包」售價為 4990 日圓。（圖擷取自UNIQLO官網）

