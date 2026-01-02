看準就下手！好市多10大最值得入手新品清單1次看

好市多10大最值得入手新品清單1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕假期或許已經結束，許多你喜愛的時令食品也開始從貨架上消失。不過好消息是， 好市多（Costco）為會員準備了新年驚喜，一批全新的食品和飲料即將上架，令人期待，而草莓起司蛋糕、新年紙杯蛋糕、草莓巧克力等10款是最值得入手的新品。

《Eat This, Not That!》報導，Costco新到的這10款令人興奮的商品，已經獲得了顧客們的一致好評，值得列入購買清單。

請繼續往下閱讀...

1、科克蘭招牌蝦仁雞尾酒佐雞尾酒醬和檸檬

本週的《Weekly Warehouse Insider》推薦了Kirkland Signature蝦仁雞尾酒，配上雞尾酒醬和檸檬。「Costco的蝦仁雞尾酒簡直是超市蝦仁拼盤中的凱迪拉克。」1位顧客在Instagram上寫道。

2、科克蘭招牌草莓起司蛋糕

雖然節日限定的起司蛋糕已經下架，但1款新鮮水果起司蛋糕又回來了。這款季節限定的科克蘭招牌草莓起司蛋糕現已在烘焙店上架，售價23.99美元（約新台幣755元）。

3、Unwell Hydration

Costco再次宣布，Drink Unwell 補水飲料15瓶裝現已在德克薩斯州、路易斯安那州和美國東南部部分Costco門市有售，「我們最愛的草莓口味！」他們寫道。 首先（也是最重要的），Unwell的味道簡直棒極了。好喝到你根本察覺不到它帶來的所有益處。它不僅含有740毫克電解質和B族維生素，能夠快速補充水分，而且75毫克的天然咖啡因含量甚至低於1杯咖啡，還能讓你保持專注！

4、各種熟食拼盤 包括三明治拼盤

Costco New 分享了Costco 熟食區新推出的拼盤。 「你知道 Costco 熟食區可以點拼盤嗎？他們有蝦仁雞尾酒拼盤、水果肉類奶酪拼盤、三明治拼盤和雞肉沙拉羊角麵包拼盤，看起來都很棒，適合各種場合。哪些拼盤值得推薦呢？」他們寫道。 「三明治拼盤太棒了！！！」1位粉絲證實道。

5、Our Place 冷壓式批量榨汁機

Costco New和其他一些部落客分享了Our Place 冷壓榨汁機的相關資訊。 這款榨汁機在Costco獨家發售，售價169.99美元（約新台幣5346元），1位顧客說，我最喜歡這款榨汁機的地方在於它的便捷性。它完全解放雙手，可以放入整個水果和蔬菜。

6、Chocovia 粉紅巧克力配草莓和卡達伊夫杜拜風味

What's in Your Cart 分享了關於Chocovia 草莓卡達伊夫粉紅巧克力（杜拜風味）的資訊。 「看到這款巧克力我太興奮了，因為我超愛草莓！它幾乎是瞬間就進了我的購物車！ 它基本上就是草莓巧克力。卡達伊夫酥脆可口，但中間沒有像開心果迪拜巧克力那樣的餡料，」他們寫道。

7、烤馬鈴薯皮

Costco Deals 分享了烤馬鈴薯皮，非常適合即將到來的所有橄欖球比賽。 烤馬鈴薯皮來啦！現在僅在中西部地區的 Costco 門市有售，即可享用這款餐廳品質的烤馬鈴薯皮！採用 100% 純正切達乾酪和培根製成，奶香濃鬱，幾分鐘即可享用無論是比賽日、節假日還是臨時招待客人，都是絕佳的選擇。

8、新年紙杯蛋糕

Costco Buys分享了新年主題紙杯蛋糕的資訊。 Costco將迷你紙杯蛋糕裝飾成了可愛的新年風格！有香草和巧克力兩種口味，都配有美味的奶油糖霜，是慶祝新年的完美之選！

9、Silo Street Food 韓式拌飯

Costco So Obsessed分享了冷凍區新上架的商品Silo Street Food 韓式拌飯。 「在 Costco 發現了韓式拌飯……裡面有蔬菜、辣醬和糯米飯，6 個只要15.89美元（約新台幣500元），迫不及待想嚐嚐！！」他們寫道。 「太好吃了！」1位顧客證實。

10、唯一一款香脆烤毛豆

The Only Bean 香脆烤毛豆，1款高蛋白零食，現已上架。 「Costco 全新高蛋白超級零食！@the_onlybean海鹽口味香脆烤毛豆現已在全美Costco 門市有售！」Costco 指南寫道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法