晶片新聖地不在台灣？這公司送1設備上太空 晶片純度比地球高4千倍

Space Forge 成功將微波爐大小的工廠送入太空軌道。該公司稱，太空製造的晶片純度比地球高出4000倍。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國新創公司Space Forge 正在探索在太空中製造半導體的可行性，他們最近的成功標誌著朝著目標又邁進一步。Space Forge 成功將微波爐大小的工廠送入太空軌道，其熔爐能達到攝氏1000度高溫。Space Forge 總裁韋斯頓（Josh Western）表示，太空製造的晶片純度比地球高出4000倍。

《BBC》報導，Space Forge 已將一台微波爐大小的工廠送入太空軌道，並證明其鎔爐可以啟動並達到約 1000 度。該公司計劃生產半導體材料，這些材料可以用於地球上的通訊基礎設施、電腦和交通運輸等電子產品。

請繼續往下閱讀...

報導說，太空中的條件非常適合製造半導體，受惠於微重力與真空環境，原子排列將更完美，有效避免雜質混入。

Space Forge 總裁韋斯頓說表示，太空製造的晶片純度可比地球高出4000倍，將應用於 5G 通訊塔、電動車充電器及新型飛機。Space Forge 主管維埃拉（Veronica Viera）展示爐內高溫等離子體的影像，形容「我一生中最令人興奮的時刻之一」。

科技媒體《Tom's Hardware》還指出，Space Forge計劃建造一座更大的太空工廠，產能可達1萬顆晶片。除此之外，該公司還需要研究如何將成品運回地面。其他公司也在嘗試在太空建造晶片工廠，例如美國新創公司Besxar計畫使用獵鷹9號火箭將「Fabship」送入太空。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法