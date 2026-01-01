太意外！「這國」橄欖油產量有望超車義大利樂翻天

突尼西亞橄欖產量大豐收，橄欖油產量可望飆新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》1日報導，突尼西亞（Tunisia）即將迎來多年來最強勁的橄欖油生產季之一，預計將超越義大利成為世界第二大橄欖油生產國，可望提振舉步維艱的突尼西亞經濟。

報導指出，負債累累的北非國家-突尼西亞橄欖油生產商預計，由於本季降雨良好，將迎來創紀錄的豐收，這將使該國在世界頂級橄欖油生產國中，超越義大利和希臘，僅次於西班牙。

請繼續往下閱讀...

荷蘭合作銀行穀物和油籽高級分析師馬蒂埃利（Vito Martielli）預計，突尼西亞橄欖園在 2025-26 產季將產出 38 萬至 40 萬噸橄欖油，比上個產季的 34 萬噸增加。馬蒂埃利表示，產量增加也可能與近年來橄欖油價格上漲有關，橄欖油價格一度達到每噸1萬美元，促使突尼斯擴大生產規模，因此，產量也隨之增加。

突尼西亞橄欖生產商協會主席哈米德（Najeh Saidi Hamed）表示，希望橄欖產量能達到 50 萬噸，這將使橄欖油產量創下歷史新高。

橄欖油產量增加將有助於突尼西亞的經濟，自 2021 年獨裁總統賽義德（Kais Saied）上台以來，突尼西亞經濟一直飽受高額公共債務和成長乏力的困擾。

報導說，突尼西亞大部分橄欖油以散裝形式出口，義大利是最大的買家。義大利生產商大量進口突尼西亞橄欖油以彌補自身產量不足，然後將這些橄欖油進行混合，再貼上歐洲標籤重新出口，這一過程往往掩蓋橄欖油的原產地，並引發人們對透明度的擔憂。

西班牙和法國也是穩定的客戶，而隨著橄欖油消費擴展到地中海以外地區，美國也成為一個不斷成長的市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法